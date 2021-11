ITALIA NON PROFIT E GRUPPO ASSIMOCO * “PRONTO ASSICURAZIONE”: « IL PORTALE DI ORIENTAMENTO PER COMPRENDERE IL MONDO ASSICURATIVO E L’IMPATTO SUL FUTURO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE »

12:37 - 29/11/2021

Italia non profit e Gruppo Assimoco lanciano “Pronto Assicurazione”: il portale di orientamento per comprendere il mondo assicurativo e l’impatto sul futuro degli Enti del terzo settore.

Italia non profit e Gruppo Assimoco, prima Compagnia italiana ad acquisire la qualifica di società Benefit, attraverso Eticapro, hanno stretto un accordo per il lancio di un progetto di Cultura Assicurativa digitale che si rivolge agli oltre 150mila Enti non profit mappati sulla piattaforma digitale di Italia non profit e a chiunque desideri informarsi su tematiche assicurative.

“Pronto Assicurazione” (https://italianonprofit.it/risorse/tutela-ets/) è il nome dello spazio gratuito online recentemente inaugurato all’interno del portale italianonprofit.it. Nella sezione sono presenti informazioni e articoli per orientarsi nel mondo delle assicurazioni, per gestire i rischi quotidiani e le attività straordinarie dell’Ente non profit, per proteggere i beni materiali e immateriali e tutelare collaboratori e volontari. La sezione è stata realizzata grazie alla sinergia tra Italia non profit e il team del Gruppo Assimoco che si occupa del Terzo Settore e del Consumo Critico attraverso l’iniziativa assicurativa Eticapro realizzata dalla Compagnia Assicurativa oltre un anno fa in collaborazione con Banca Etica e CAES Italia.

Questo spazio digitale di Cultura Assicurativa intende fornire uno strumento di orientamento sull’universo assicurativo per le organizzazioni non profit e gli addetti ai lavori. Quattro le aree in cui è suddivisa la sezione “Pronto Assicurazione”: da dove iniziare (con informazioni e articoli per orientarsi nel mondo delle assicurazioni); attività dell’ente (come comportarsi per tutelare la quotidianità e le attività straordinarie dell’ente); tutela dei beni (le assicurazioni che proteggono i beni materiali e immateriali dell’ente) e, infine, le risorse umane (collaboratori e volontari e tutto ciò che è necessario sapere per tutelarli).

“Assimoco crede fortemente in un mondo assicurativo che abbia ricadute positive sui territori e la sua natura di Società Benefit orienta tutte le sue scelte in questa direzione. Eticapro è il risultato tangibile del nostro impegno quotidiano verso la società, così come lo sono tutte le iniziative messe in atto da qualche anno a questa parte in materia di welfare e di sensibilizzazione della società sui bisogni di tutela dei cittadini, volontari e collaboratori degli enti non profit compresi. Proprio per questo motivo la nostra scelta è ricaduta su Italia non profit, community del Terzo settore”, sottolinea Ruggero Frecchiami, Direttore Generale del Gruppo Assimoco.

“Abbiamo immaginato uno spazio visionario, collaborativo e su misura studiato, pensato a partire dai dubbi più frequenti che le organizzazioni non profit hanno espresso in questi anni”, spiega Giulia Frangione, ceo di Italia non Profit. “Le risposte e i casi singoli sono stati costruiti con professionisti del calibro di Assimoco, Compagnia di riferimento del Mondo Cooperativo, con l’obiettivo di provare a fare chiarezza e creare contenuti semplici e chiari”.

Per le organizzazioni non profit e per gli operatori del settore, infatti, essere in grado di orientarsi nel panorama assicurativo, facendo riferimento a intermediari preparati e competenti costituisce un approccio corretto al fine di creare strategie adeguate alla gestione dei rischi. Da qui la necessità e l’idea di mettere a disposizione gratuitamente un portale dedicato alla conoscenza e all’approfondimento delle tematiche assicurative, di sostenibilità e di gestione dei rischi dove informarsi e acquisire una maggiore padronanza per poter compiere scelte più consapevoli. La sezione prevede anche una guida scaricabile in formato Pdf (https://italianonprofit.it/risorse/guide/assicurazioni-non-profit/) utilizzando un linguaggio semplice senza però rinunciare a precisione e approfondimento.

Pronto Assicurazione, dunque, si propone come uno strumento digitale di facile accesso nato dall’incontro tra la conoscenza delle necessità delle organizzazioni che Italia non profit ha costruito nel corso degli anni, e la competenza per tutti gli aspetti tecnici necessari al settore messa a disposizione dal Gruppo Assimoco e la sua iniziativa assicurativa Eticapro, iniziativa che nasce dall’unione di tre aziende italiane etiche e solidali: Gruppo Assimoco, Banca Etica, CAES Italia e che si declina in un posizionamento, un modello distributivo, una gamma di prodotti e servizi distintivi e identificati da un marchio, pensati e realizzati esclusivamente per gli Enti e le Persone espressione del non profit italiano.

Italia non profit

Italia non profit (srl, società benefit) è una data company con una missione: portare innovazione digitale nel Terzo Settore e nell’intermediazione filantropica. Nata nel 2016 ha due sedi a Milano e Torino, da dove vengono costruiti e lanciati prodotti digitali e servizi di providing, progettazione e analisi dedicati al mondo della sostenibilità, dell’impatto sociale e del Terzo Settore. Attualmente italianonprofit.it ospita la più grande Community di Settore e, insieme a decine di migliaia di utenti, produce contenuti, informazioni, soluzioni e visioni di futuro. Il risultato di questo lavoro è accessibile a tutti, gratuito e frutto di alleanze.

www.italianonprofit.it

Gruppo Assimoco

Il Gruppo Assimoco, la cui prima compagnia è stata fondata nel 1978, è costituito da un patrimonio di storia e valori in costante movimento, quelli del Movimento Cooperativo Italiano. L’offerta di Assimoco è in grado di soddisfare i fabbisogni assicurativi delle persone e delle imprese attraverso una gamma caratterizzata da un’ampia copertura di rischi. Il Gruppo Assimoco è iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi IVASS dal 2016. Assimoco S.p.A. è la capogruppo del Gruppo Assimoco. Gli azionisti del Gruppo Assimoco sono: Gruppo R+V (uno dei principali gruppi assicurativi tedeschi e Compagnia di bandiera del mondo cooperativo tedesco), Federazione e Casse Rurali Raiffeisen, Fondosviluppo, nonché altre Federazioni Regionali, Banche e Agenzie appartenenti al movimento cooperativo. Il Gruppo Assimoco è la prima Compagnia assicurativa in Italia ad aver ottenuto la Certificazione B Corp. Assimoco è la prima Compagnia assicurativa italiana che ha acquisito la qualifica di Società Benefit

I numeri del Gruppo Assimoco

Partner intermediari al 31 dicembre 2019: 249 Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Banca Etica; 10 Agenzie di Riferimento Territoriale (ART); 96 Agenzie tradizionali e di Cooperazione; 44 mandati rilasciati agli iscritti in Sezione A del RUI per consentire loro l’intermediazione di prodotti non standard così come stabilito dal Regolamento IVASS n.40/2018

I numeri del Gruppo Assimoco

Partner intermediari al 31 dicembre 2020: 243 Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Banche Popolari; 10 Agenzie di Riferimento Territoriale (ART); 94 Agenzie tradizionali e di Cooperazione; 47 mandati rilasciati agli iscritti in Sezione A del RUI per consentire loro l’intermediazione di prodotti non standard così come stabilito dal Regolamento IVASS n.40/2018

La raccolta totale al 31 dicembre 2020 ammonta a 813,742 milioni di euro. Le attività finanziarie gestite sono pari a 4,399 miliardi. L’Utile della Compagnia Danni è pari a 28,854 milioni. L’Utile della Compagnia Vita è pari a 14,214 milioni