ITALIA 1 – “ LE IENE SHOW “: « NUOVO SERVIZIO SUL CASO SERENA MOLLICONE, INTERVISTA AL CANTAUTORE AIELLO »

Domani, domenica 8 dicembre, su Italia1 in prima serata nuovo appuntamento con “Le Iene Show”. Conduce il trio maschile formato da Giulio Golia, Matteo Viviani, Filippo Roma.

Nella puntata:

l’inviata Veronica Ruggeri torna sul caso Serena Mollicone con nuove interviste e prova a ricostruire le fasi giudiziarie che porteranno alla prossima udienza, fissata al 15 gennaio 2020, dell’omicidio della ragazza di Arce.

A un anno dalla tragedia che colpì la discoteca “Lanterna azzurra” di Corinaldo (AN) per via dell’uso di bombolette contenenti gas urticante dove persero la vita cinque ragazzini e una giovane madre, Pablo Trincia raccoglie le testimonianze di alcuni superstiti.

Intervista al giovane cantautore calabrese Aiello, tra musica e vita privata.

Ismaele La Vardera racconta quelli che sembrerebbero soprusi e truffe messi in atto dai tassisti di Roma chiamati “battitori liberi” che cercherebbero di accaparrarsi le corse più costose, facendosi pagare in nero e aumentandone il prezzo una volta arrivati a destinazione.

Scherzo alla conduttrice Benedetta Mazza, con la complicità di sua sorella.