ITALIA 1 – “ LE IENE SHOW “ CORONAVIRUS: « NUOVO SERVIZIO DI ALESSANDRO POLITI SUL PLASMA IPERIMMUNE, INCHIESTA SUI “TEST PUNGIDITO” NELLE REGIONI D’ITALIA »

Domani, martedì 12 maggio nuovo appuntamento de “Le Iene Show”, in prima serata, su Italia1. Al timone le tre conduttrici Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei.

Argomento cardine della puntata sarà ancora la stretta attualità, ma non mancheranno servizi di denuncia, inchieste e scherzi.

Alessandro Politi torna ad occuparsi del “plasma iperimmune”, una possibile cura per il COVID-19 che gli ospedali di Mantova, Pavia e ora anche Padova stanno testando con risultati finora positivi.



Gaetano Pecoraro indaga sul motivo per cui molte regioni d’Italia stiano utilizzando i cosiddetti “test pungidito” e la Lombardia – una delle più colpite dal Coronavirus nel territorio nazionale – non li ritenga affidabili. Questi esami sierologici rapidi si basano su un prelievo di una sola goccia di sangue con un aghetto, che, a contatto con un reagente e in soli quindici minuti, rileva una reazione anticorpale all’infezione da coronavirus e dà una risposta simile a quella di un test di gravidanza, di positività o negatività al Covid19. Per saperne di più sull’argomento, l’inviato ne parla con il Professor Massimo Galli, virologo dell’ospedale Sacco di Milano, e con la Tecnogenetics, una delle più grandi multinazionali italo-cinesi nel settore della diagnostica in Italia.

Comincia con la puntata di domani lo “scherzo/esperimento” “Amori in quarantena”, basato sull’osservazione di alcune coppie nate in tv con lo scopo di capire quanto sia vero il loro sentimento: la Iena Sebastian Gazzarrini mette alla prova la coppia Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, formatasi durante il programma tv “Uomini e Donne”.



Come tutti i martedì, alle ore 20.30 appuntamento con la fascia “Iene.it: aspettando Le Iene” di Giulia Innocenzi (in diretta Facebook sulla pagina de Le Iene, su Iene.it e su Mediasetplay). Domani in collegamento con la Iena ci sarà Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova.

Ideatore e capo-progetto del programma è Davide Parenti. In regia Antonio Monti.