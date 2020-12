ITALIA 1 – “ LE IENE “ * « LO SCHERZO A FRANCESCO OPPINI CON LA COMPLICITÀ DI ALBA PARIETTI, GIOVEDÌ 17 DICEMBRE, »

Su Iene.it l’anticipazione dello scherzo di Corti e Onnis – in onda stasera, giovedì 17 dicembre, in prima serata, su Italia1 – a Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti. Francesco ha lasciato all’improvviso la casa del Grande Fratello Vip forse perché preoccupato per la situazione sentimentale della madre che, complice degli inviati della trasmissione, gli fa credere di essersi fidanzata con un 29enne.