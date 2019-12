ITALIA 1 * “ COTTO E MANGIATO “: « MARTEDì 24 DICEMBRE DALLA MAGICA LOCATION DI IDENTITà GOLOSE A MILANO, IL PRIMO HUB INTERNAZIONALE DELLA GASTRONOMIA »

Martedì 24 dicembre su Italia 1, alle ore 12.05, appuntamento speciale con “Cotto e Mangiato – Menù” condotto da Tessa Gelisio dalla magica location di Identità Golose a Milano, il primo hub internazionale della gastronomia.

Dopo la lunga sfida ai fornelli che ha animato questa stagione del programma di cucina di Italia 1, solo uno tra sedici talentuosi ragazzi, provenienti dalle scuole alberghiere di Salerno e di Treviglio, si aggiudicherà la borsa di studio del valore di 3000 euro in gettoni d’oro da investire per la futura formazione professionale.

Il vincitore verrà decretato da una giuria composta da alcuni amici di “Cotto e Mangiato” che hanno affiancato la padrona di casa nel corso delle puntate. Tra questi, gli chef Franco Aliberti, Andrea Mainardi, Stefano Ciotti e Diego Rossi.

E ancora, l’attore Nino Formicola, l’ex calciatore Pietro Paolo Virdis con la moglie Claudia, il comico Gianluca De Angelis con la moglie Vasiliki Pierrakea e un giudice speciale, che ha seguito in gran segreto la gara, il cui voto sarà decisivo!

Nel corso del programma verranno consegnate anche la targa speciale Parmelier per il primo classificato, la targa per il secondo classificato e la targa speciale della giuria. Inoltre, Identità Golose consegnerà ai cinque ragazzi più meritevoli la possibilità di svolgere uno stage nelle cucine in cui ogni settimana si alternano i più importanti chef italiani e internazionali.