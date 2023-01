ITA AIRWAYS * VOLI SARDEGNA: “ DAL 17/2 I COLLEGAMENTI CON L’ISOLA, ROTTE DA/A CAGLIARI CON ROMA O MILANO “

13.46 - giovedì 19 gennaio 2023

ITA Airways comunica che sono in vendita i voli in continuità territoriale tra Cagliari e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate per volare dal 17 febbraio 2023.

La Compagnia si è aggiudicata le gare per gestire le due rotte in esclusiva fino al 24 ottobre 2024 ed è stata autorizzata dalla Regione Autonoma della Sardegna e da ENAC ad avviare la vendita dei biglietti per la corrente stagione di traffico fino al 25 marzo 2023, in anticipo rispetto allo scadere dei termini per l’eventuale accettazione senza compensazione e senza esclusiva, previsto per il prossimo 31 gennaio. Non appena la Compagnia riceverà le relative autorizzazioni per la stagione estiva, provvederà a mettere in vendita anche questi voli.

L’operativo prevede:

· sulla rotta Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa un minimo di 6 ed un massimo di 8 frequenze giornaliere;

· sulla rotta Cagliari-Milano Linate e viceversa 4 frequenze giornaliere che arriveranno ad un massimo di 6 nel mese di ottobre 2023.

Sarà possibile acquistare i voli presso le agenzie di viaggio e su tutti i canali di vendita di ITA Airways, come il sito ita-airways.com e il call center della Compagnia.

Qualora dovessero intervenire eventuali accettazioni da parte di altri vettori entro la scadenza citata, ITA Airways si impegnerà a garantire la riprotezione dei passeggeri in favore di tali vettori nella misura in cui questa possibilità sia consentita dai rispettivi sistemi di prenotazione; se non fosse possibile, la Compagnia fornirà le garanzie previste dalla normativa comunitaria, con preferenza per il rimborso del biglietto e nel rispetto dei diritti dei passeggeri.

Con questi operativi ITA Airways garantirà i voli giornalieri da e per Cagliari assicurando così la mobilità e la connettività con le destinazioni domestiche, internazionali e intercontinentali operate da ITA Airways e dai suoi vettori partner.

