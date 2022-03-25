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ISTITUTO IXÈ * INTENZIONI DI VOTO – 25 MARZO 2022: « PD AL 23,3% / FDI 17,8% / LEGA 16,3% / M5S 14,1% / FI 8,5% »
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12.47 - venerdì 25 marzo 2022
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