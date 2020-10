ISTITUTO EURISPES * INTERVISTA AL PRESIDENTE ZAIA: « IL COVID INSEGNA, PIù AUTONOMIA AI TERRITORI » (LINK VIDEO)

Il Presidente Luca Zaia all’Eurispes: “Il Covid insegna: più autonomia ai territori”. A più di mille giorni dal referendum sull’autonomia del Veneto e della Lombardia, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, guarda al futuro del federalismo. Sono molti i temi che vengono affrontati nella videointervista realizzata da Emilio Albertario per il magazine online dell’Eurispes*: dal ruolo del Nord come “locomotiva” d’Italia alla annosa questione meridionale; dal dibattito sulla fiscalità di vantaggio e l’autonomia differenziata al Conte 2, senza tralasciare, ovviamente, l’attuale emergenza sanitaria e le misure da mettere in campo per resistere ad una seconda ondata di Covid-19. Come rimettere in asse il Paese?

