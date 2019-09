ISTITUTO DEMOPOLIS * SONDAGGIO POST “CONTE BIS“: « LEGA AL 32% / PD 23% / M5S 22% / FDI 6,8% / FI 6,7% »

Sondaggio dell’Istituto Demopolis dopo la nascita del Conte bis. Il nuovo Governo e l’incidenza della crisi sul peso dei partiti.

All’indomani del giuramento al Quirinale, l’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, ha analizzato l’opinione degli italiani sul nuovo Governo: il 53% afferma di avere fiducia nel Presidente del Consiglio Giuseppe Conte; critico appare invece il giudizio di poco più di 4 italiani su 10.

“La crisi politica aperta da Salvini l’8 agosto scorso – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – ha inciso in modo significativo sul consenso ai partiti”.

Demopolis ha misurato per il TG3 il peso dei partiti nel voto per le Politiche: la Lega otterrebbe oggi il 32%, il PD si confermerebbe secondo partito con il 23%, mentre il Movimento 5 Stelle avrebbe il 22%. Distanziati, e di fatto affiancati, appaiono Fratelli d’Italia al 6,8% e Forza Italia al 6,7%.

Come emerge dal Barometro Politico Demopolis, la Lega ha perso in un mese 5 punti percentuali, passando dal 37% del 5 agosto al 32% odierno. Stabile il PD con il 23%, mentre il Movimento 5 Stelle, in ripresa, guadagna 3 punti, ottenendo oggi il 22%.

Nota informativa – L’indagine è stata effettuata per il TG3 dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, il 4 e il 5 settembre su un campione stratificato di 1.500 intervistati, rappresentativo dell’universo della popolazione italiana maggiorenne. Supervisione della rilevazione demoscopica di Marco E. Tabacchi. Coordinamento del Barometro Politico Demopolis a cura di Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone. Approfondimenti su: www.demopolis.it