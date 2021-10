ISTITUTO DEMOPOLIS / RAI – RADIO 1 * BAROMETRO – PESO PARTITI E FIDUCIA IN DRAGHI: « FDI E PD ENTRAMBI CON IL 20,5% SAREBBERO ALLA PARI PRIMO PARTITO, LEGA TERZA AL 19% »

Fratelli d’Italia e Partito Democratico, entrambi con il 20,5%, sarebbero alla pari primo partito. Lega terza al 19%. “Per la prima volta negli ultimi decenni – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – la distanza tra i 3 maggiori partiti è oggi di 1 punto e mezzo: segno di una partita politica che appare sempre più aperta”.

Se si votasse per le Elezioni Politiche, Fratelli d’Italia e il Partito Democratico, entrambi con il 20,5%, sarebbero alla pari primo partito. Il PD, in crescita dopo il voto per le Amministrative, affianca oggi in vetta il partito di Giorgia Meloni. La Lega si ritroverebbe al terzo posto, con il 19%, il Movimento 5 Stelle otterrebbe il 16,8%; più staccata al 6,7% Forza Italia.

È la fotografia sul peso dei partiti, scattata per Radio1 Rai dal Barometro Politico dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento.

“Per la prima volta negli ultimi decenni – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – la distanza tra i 3 maggiori partiti è di 1 punto e mezzo. E le 4 forze politiche principali si ritrovano dentro una forbice inferiore ai 4 punti: è il segno di una partita politica che appare sempre più aperta”.

Analizzando i trend dalle Europee ad oggi, Fratelli d’Italia, beneficiando del ruolo di quasi unica opposizione, completa la lunga rincorsa di 30 mesi su Salvini e supera di un punto e mezzo la Lega.

Secondo il sondaggio dell’Istituto Demopolis, la fiducia nel Premier Mario Draghi si conferma alta, al 61%, ormai stabile da mesi, non risentendo affatto delle polemiche sul Green Pass e dei contrasti tra i partiti della maggioranza.

La fiducia nel Presidente del Consiglio si differenzia in base alla collocazione politica dei cittadini, con punte di oltre l’80% tra chi vota il PD e Forza Italia. Dichiarano di fidarsi del Premier anche 6 elettori su 10 della Lega e poco più della metà degli elettori del M5S; esprime infine un giudizio positivo su Draghi il 38% di chi vota Fratelli d’Italia.

*

Nota informativa: l’indagine è stata realizzata dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, dal 25 al 27 ottobre 2021, per Radio1 Rai su un campione stratificato di 2.000 intervistati, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne. Supervisione della rilevazione demoscopica di Marco E. Tabacchi. Coordinamento di Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone. Approfondimenti e metodologia su: www.demopolis.it