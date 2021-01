ISTITUTO DEMOPOLIS – LA7 * DIMISSIONI CONTE: « SECONDO GLI ITALIANI SONO 5 I MINISTRI PIÙ APPREZZATI DEL GOVERNO USCENTE, SPERANZA AL 36% – GUALTIERI 33% – DI MAIO E FRANCESCHINI 32% – BOCCIA 30% »

All’indomani delle dimissioni del Premier, l’Istituto Demopolis ha chiesto agli italiani una valutazione sui 16 mesi del secondo Governo Conte: a promuoverne l’operato è il 41% dei cittadini. Si conferma un certo dualismo, con un giudizio positivo sul Premier che si conferma leggermente più alto, al 44%, rispetto alla valutazione complessiva sull’Esecutivo.

Secondo l’analisi Demopolis per il programma Otto e Mezzo, sono 5 i ministri più apprezzati del Governo uscente. Al primo posto, con il 36% il ministro della Salute Roberto Speranza, seguito al 33% dal titolare dell’Economia Roberto Gualtieri. Alla pari, al 32%, gli italiani indicano il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini. Al quinto posto, Francesco Boccia, in prima linea in questi mesi nel complesso rapporto con le Regioni.

Salute e scelte economiche restano il binomio cardine cui guarda da mesi l’opinione pubblica. La conferma giunge dall’apprezzamento espresso dagli italiani verso altri esponenti, particolarmente visibili, del Conte bis: sul podio dei viceministri e sottosegretari, troviamo con il 34% Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute. Al secondo posto al 23%, Stefano Buffagni, viceministro dello Sviluppo Economico, seguito al 20% dalla sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa.

“Di fronte ad una crisi che ha disorientato l’opinione pubblica – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – crescono le preoccupazioni dei cittadini: le politiche per l’occupazione ed il lavoro si confermano oggi priorità assoluta di Governo indicata da oltre l’80% degli italiani. Al secondo posto, con il 75%, gli investimenti nella sanità pubblica”.

Nota informativa: l’indagine è stata realizzata dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, dal 26 al 27 gennaio 2021, per il programma Otto e Mezzo (LA7), su un campione stratificato di 1.500 intervistati, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne. Supervisione della rilevazione demoscopica di Marco E. Tabacchi. Coordinamento di Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone. Approfondimenti e metodologia su: www.demopolis.it