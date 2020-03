ISTITUTO DEMOPOLIS * CORONAVIRUS: « AD OGGI L’86% DEGLI ITALIANI SI DICHIARA PREOCCUPATO PER LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 »

Crescono nell’opinione pubblica i timori per la diffusione del Coronavirus nel nostro Paese: l’86% degli italiani si dichiara preoccupato: è il dato che emerge da un’indagine condotta dall’Istituto Demopolis. Il 30 gennaio scorso si dichiarava preoccupato appena il 20%; oggi, a distanza di 40 giorni, quasi 9 cittadini su 10 temono la diffusione del Covid-19 nel nostro Paese.

“Nel sentiment degli italiani – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – la preoccupazione sanitaria prevale oggi, in modo netto, sulle questioni economiche: il 75% manifesta timori legati ai rischi per la salute dovuti alla rapida diffusione del contagio e alla tenuta del sistema sanitario”.

I cittadini appaiono disorientati di fronte ad una situazione che non ha precedenti: 7 italiani su 10, intervistati dall’Istituto Demopolis, valutano positivamente le ultime misure decise dal Governo Conte per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. I giudizi negativi sono espressi da appena il 19%.

Demopolis ha chiesto infine agli italiani su che cosa bisognerebbe puntare oggi con maggiore urgenza. “L’81% – afferma Pietro Vento – non ha dubbi: serve un immediato potenziamento del sistema sanitario, investendo sull’incremento di medici e infermieri e sull’acquisto di attrezzatture e macchinari per la terapia intensiva e per le cure di contrasto al Covid-19”. Una percentuale del 52% ricorda anche l’esigenza di un supporto contestuale al sistema produttivo.