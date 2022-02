ISTITUTO DEMOPOLIS * CAMERA DEPUTATI – SE SI VOTASSE OGGI: « PD AL 21,5% / FDI 20,6% / LEGA 18,0% / M5S 14,2% / FI 7,5% »

16:52 - 7/02/2022

Se si votasse oggi per la Camera, il PD con il 21,5% si confermerebbe primo partito, superando di quasi un punto Fratelli d’Italia che avrebbe oggi il 20,6%. La Lega, in calo dopo la partita per il Quirinale, sarebbe al terzo posto con il 18%. Al 14,2% il Movimento 5 Stelle, al 7,5% Forza Italia.

È il peso odierno dei partiti che emerge dal Barometro Politico dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, per Radio1 Rai. L’affluenza appare in calo ed è stimata oggi da Demopolis al 67%, 6 punti in meno rispetto alle ultime Elezioni Politiche.

Nota informativa: l’indagine è stata realizzata dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, dall’1 al 3 febbraio, per Radio1 Rai su un campione stratificato di 1.500 intervistati, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne. Supervisione della rilevazione demoscopica di Marco E. Tabacchi. Coordinamento di Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone.