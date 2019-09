ISPAT – PAT * POVERTÀ IN TRENTINO: « DAL 2004 AL 2018 È RADDOPPIATA, CON IL RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE È PASSATA DALL’ 11,4% AL 20,6%  »

Popolazione a rischio di povertà o esclusione sociale, gravemente deprivata e persone che vivono in famiglie a intensità lavorativa molto bassa (2004-2018).

Le famiglie a intensità lavorativa molto bassa sono le famiglie dove le persone in età lavorativa (18-59 anni, con esclusione degli studenti 18-24) hanno lavorato, nell’anno precedente, per meno del 20 per cento del loro potenziale.