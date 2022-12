ISPAT – PAT * CENSIMENTO STATISTICO 2021: « CRESCE LA DIGITALIZZAZIONE” DELLE FAMIGLIE, IL 66% UTILIZZA IL COMPUTER E IL 65,5% FA USO DI INTERNET TUTTI I GIORNI » (PDF REPORT)

07.13 - venerdì 23 dicembre 2022

Annuario statistico 2021 – Edizione 2022

L’Annuario statistico è giunto quest’anno alla sua quarantesima

edizione, essendo stato pubblicato per la prima volta nel 1983. La

pubblicazione, curata dall’Istituto di Statistica della provincia di Trento

(ISPAT), offre un quadro aggiornato dal punto di vista ambientale,

demografico, sociale ed economico, valorizzando il patrimonio informativo

statistico per descrivere il Trentino.

L’Annuario statistico è disponibile online sul sito dell’ISPAT

all’indirizzo www.ispat.provincia.tn.it.

I dati, riportati nei 16 capitoli in cui è organizzata la pubblicazione,

sono presentati in serie storica, in modo da apprezzare l’evoluzione del

fenomeno, e dettagliati, ove possibile, a livello comunale o di comunità di

valle. Ogni capitolo è preceduto dalle note esplicative e accompagnato da

grafici di facile lettura.

L’Annuario, che mantiene la collaudata impostazione di fondo delle

precedenti edizioni, si arricchisce ogni anno di nuovi dati per essere sempre

adeguato a descrivere una realtà in cambiamento. Esso costituisce, infatti,

uno strumento di lavoro per gli operatori economici, sociali e culturali, la

Pubblica Amministrazione oltre che per l’ente Provincia e può rispondere

alle esigenze di informazione statistica di studenti, professori e cittadini

interessati a conoscere meglio il Trentino.

1 *

Popolazione

Al 31 dicembre 2021 la popolazione residente in Trentino ammonta

a 540.958 abitanti, distribuiti in 166 Comuni, con un decremento assoluto

rispetto al 31 dicembre 2020 di 1.208 unità, equivalente ad un decremento

relativo del 2 per mille. A seguito delle numerose fusioni dei comuni trentini

avvenute in particolare tra il 2015 ed il 2020 si registra un incremento della

dimensione media dei comuni stessi: nel 2021 la dimensione media è pari

a poco meno di 3.300 abitanti, circa 1.000 abitanti in più rispetto a 10 anni

prima.

I nati ammontano a 4.190 unità, 142 in più rispetto all’anno

precedente. Questo valore interrompe una fase discendente della natalità

iniziata nel 2011. Il tasso di natalità si attesta a 7,7 nati per mille abitanti,

superiore a quello dell’anno precedente (7,4 per mille) e alla media

nazionale (6,8 per mille). Il numero dei morti ammonta a 5.397 unità, 1.129

in meno dell’anno precedente con un decremento del 17,3%, per effetto di

una attenuazione del numero dei decessi provocati dalla diffusione del

COVID-19. Il tasso di mortalità risulta pari al 10,0 per mille, inferiore sia

rispetto all’anno precedente (12,0 per mille) sia alla media nazionale (11,9

per mille). Il saldo naturale (differenza tra nascite e decessi) si presenta

con segno negativo (-1.207 unità), come avviene ormai da sei anni. Da

rilevare che il saldo del 2021 è circa la metà di quello registrato nel 2020,

anno in cui il valore risulta particolarmente elevato e influenzato dalle

conseguenze della pandemia.

Il saldo migratorio (differenza tra iscrizioni e cancellazioni

anagrafiche da altri comuni italiani e dall’estero), invece, presenta un valore

positivo pari a 2.698 persone, inferiore a quello del 2020 di 123 unità. Il

saldo migratorio tra le regioni italiane è positivo e pari a 1.242 unità,

inferiore di 468 persone rispetto all’anno precedente; il saldo con l’estero,

invece, cresce di 345 persone rispetto all’anno precedente e risulta pari a

1.456 unità.

La nuova metodologia introdotta dall’Istat per il calcolo della

popolazione, basata sulla contabilizzazione dei microdati demografici (quelli

risultanti dalle anagrafi comunali) e sulle risultanze censuarie (popolazione

abitualmente dimorante, definita anche sulla base dei “segnali di vita

amministrativi”), nonché le correzioni apportate alle anagrafi comunali,

sottraggono ulteriori 2.699 persone.

Nel 2021 la natalità presenta un timido segnale di ripresa rispetto al

2020, anno particolare segnato dagli effetti negativi prodotti dall’epidemia

da COVID-19, ma sostanzialmente non interrompe il processo di decrescita

in atto da circa un decennio che ha visto calare i nati di circa mille unità. Il

saldo naturale si conferma negativo, al pari di quanto rilevato in tutte le

regioni italiane (ad eccezione della provincia di Bolzano). A livello nazionale

la pandemia ha accentuato la crisi demografica, amplificando la tendenza al

declino di popolazione in atto dal 2015; il Trentino, viceversa, fino al 2020

si presentava come una delle pochissime realtà italiane con la popolazione

ancora in crescita grazie al contributo del saldo migratorio. Il calo della

popolazione è un fenomeno di rilievo, in parte dovuto agli effetti “strutturali”

indotti dalle modificazioni della popolazione femminile in età feconda,

convenzionalmente fissata tra 15 e 49 anni. In questa fascia di popolazione

le donne sono sempre meno numerose: da un lato, le cosiddette babyboomer

(ovvero le donne nate negli anni Sessanta) stanno uscendo dalla

fase riproduttiva; dall’altro, le generazioni più giovani sono sempre meno

consistenti per il forte calo della fecondità del ventennio 1976-1995. A

cavallo degli anni duemila l’apporto dell’immigrazione, con l’ingresso di

popolazione giovane, ha parzialmente contenuto questi effetti; tuttavia,

l’apporto positivo dell’immigrazione sta lentamente perdendo efficacia man

mano che invecchia anche il profilo per età della popolazione straniera

residente e si modifica il Paese di origine degli stranieri stessi.

Al 31 dicembre 2021 la popolazione residente risulta composta da

123.916 persone di 65 anni e oltre (22,9% della popolazione) e da 96.632

minorenni (17,9%), mentre i giovani fino a 14 anni sono il 13,7%. La

popolazione in età attiva (15-64 anni) costituisce circa i due terzi del totale

(63,4%).

Conseguenza della crescente incidenza della popolazione adulta e

anziana è l’aumento dell’età media, che è passata dai 38 anni del 1986 ai

45,3 anni del 2021 (45 anni nel 2020), con una significativa differenza per

genere: 43,9 anni per i maschi e 46,5 anni per le femmine. L’indice di

vecchiaia risulta superiore a quello del 2020 (161,8) e si attesta sul valore

di 166,9: ogni 100 giovani con meno di 15 anni ci sono circa 167 anziani di

65 anni e oltre. Anche in questo caso si misura una significativa differenza

per genere: 145,1 per i maschi e 189,9 per le femmine. A livello nazionale

l’indice di vecchiaia è pari a 187,6.

Gli stranieri residenti in Trentino al 31 dicembre 2021 sono 45.797,

3.468 in meno rispetto al 2020 (-7%) e costituiscono l’8,5% della

popolazione residente totale (9,1% nel 2020). La provincia di Trento

presenta un’incidenza degli stranieri sul totale della popolazione uguale alla

media nazionale e inferiore alla ripartizione del Nord-est e all’Alto Adige

(pari, rispettivamente, al 10,9% e al 9,7%). La maggior parte degli stranieri

residenti sono cittadini europei (60,3%), di cui il 30,2% dell’Unione

Europea. Le donne straniere sono il 52,4% degli stranieri totali. Le donne

risultano nettamente in prevalenza tra i cittadini dell’Ucraina (75,2%), della

Polonia (69,5%), del Brasile (67,7%) e della Moldova (65,6%). Gli uomini

sono in chiara maggioranza fra gli stranieri provenienti dal Bangladesh

(71,2%), dal Senegal (70,5%) e dal Pakistan (66,2%). La popolazione

straniera è nettamente più giovane della popolazione italiana; solo il 5,7%

degli stranieri, infatti, ha un’età pari o superiore ai 65 anni (3,7% l’incidenza

per gli uomini e 6,7% per le donne) a fronte di un’incidenza del 22,9% degli

italiani (20,8% per gli uomini e 25% per le donne). L’età media degli

stranieri è quindi notevolmente più bassa rispetto ai residenti con

cittadinanza italiana: 35,3 anni, di cui 33 anni per gli uomini e 37,4 per le

donne.

2 *

Famiglie e aspetti sociali

In costante crescita risulta il numero delle famiglie. La popolazione

trentina nel 2019 è suddivisa in 238.029 famiglie (1.409 in più rispetto

all’anno precedente), con un numero medio di componenti per famiglia di

poco inferiore ai 2,3; nel 1951 tale valore era pari a 3,9.

Circa il 34% delle famiglie è costituito da coppie con figli mentre il

22% sono coppie senza figli. L’8% delle famiglie è formato da un solo

genitore con figli mentre i single (giovani o anziani) sono il 36% delle

famiglie trentine. Nell’ultimo decennio si è ridotta l’incidenza delle coppie,

con o senza figli, mentre è aumentata l’incidenza delle famiglie

monogenitoriali e soprattutto dei single.

Ancora una volta la nuzialità si rileva in calo, complici anche le

restrizioni imposte per contenere la diffusione della pandemia. Nel 2020 i

matrimoni celebrati nel corso dell’anno sono stati solo 902 (486 in meno

rispetto all’anno precedente). A prescindere dall’eccezionalità del periodo,

si assiste da anni ad un calo pressoché costante del numero di matrimoni

celebrati, passati dai 2.500 degli anni Novanta a poco meno di 1.400 del

2019.

Il tasso di nuzialità (numero di matrimoni per 1.000 abitanti

residenti) nel 2020 risulta pari all’1,7 per mille, un livello inferiore a quello

dell’anno precedente (2,5 per 1.000 abitanti residenti). Nell’arco di 20 anni

il tasso di nuzialità in Trentino si è dimezzato, anche prescindendo dal valore

del 2020. A livello nazionale il tasso di nuzialità nel 2019 risultava pari al

3,1 per mille e nel 2020 scende all’1,6 per mille.

La distribuzione dei matrimoni per rito è cambiata radicalmente nel

tempo. In Trentino nel 2020, confermando quanto avviene dal 2010, i

matrimoni civili superano quelli religiosi: il 78,6% dei matrimoni si sono

infatti celebrati in municipio, mentre all’inizio degli anni Ottanta questa

percentuale era poco più del 10%. A livello nazionale il rito civile incide per

il 71% circa.

Nel 2020 si innalza ancora l’età media delle spose al primo

matrimonio: è pari a 33,9 anni rispetto ai 33,3 del 2019. Anche per gli sposi

si registra un significativo incremento, passando dai 36,4 anni del 2019 ai

37,3 del 2019, in un contesto di crescita quasi costante. A metà degli anni

Novanta l’età media risultava pari a 27 anni per la sposa e a 30 anni per lo

sposo.

Dei 902 matrimoni contratti nel 2020, il 20,2% (pari a 182) sono

matrimoni misti o con entrambi i coniugi stranieri (erano stati il 15,6% nel

2018); sono quasi esclusivamente matrimoni civili (97,3%).

Le difficoltà sanitarie, economiche e sociali che hanno caratterizzato

il 2020 e il 2021, si riflettono inevitabilmente sul livello di soddisfazione

delle famiglie trentine per alcuni aspetti della vita quotidiana. In primo

luogo, il 12,5% delle famiglie nel 2021 si dichiara molto soddisfatta della

propria situazione economica (era il 9,2% nel 2020); peggiora, invece, la

soddisfazione per la salute e per le relazioni con i familiari. È pari al 26% la

quota dei trentini che si dichiara molto soddisfatto della propria condizione

di salute, rispetto al 27,8% dell’anno precedente probabilmente come

conseguenza dell’emergenza sanitaria avviatasi nella primavera del 2020,

ed è pari al 39,7% la quota di coloro che sono molto soddisfatti delle

relazioni con i familiari (42,7% nel 2020). In calo consistente anche la

soddisfazione per il tempo libero: poco più di 6 trentini su 10 si dichiarano

almeno abbastanza appagati del tempo libero a disposizione (erano quasi 8

su 10 nel 2020).

Gli effetti dell’epidemia sono molto evidenti, naturalmente,

sull’attività degli istituti ospedalieri anche nel corso del 2021: rispetto

all’anno precedente si registra una ripresa dei ricoveri (+4,9%) ma questi

risultano ancora lontani dai valori pre-pandemia (-12,5%). In calo rispetto

al 2020 i ricoveri nel reparto che segue le malattie dell’apparato respiratorio

(-38,1%) in cui nell’anno precedente si era registrato un sensibile

incremento legato alla diffusione del COVID-19. Anche la degenza media

dei vari reparti torna ai valori più vicini allo standard pre-pandemia dopo

l’incremento registrato nel 2020.

3 *

Istruzione e cultura

Si confermano gli elevati livelli di partecipazione all’istruzione

post-obbligatoria, che risultano più alti della media nazionale. I livelli di

scolarità in provincia sono costantemente in crescita e rispetto all’anno

scolastico 2000/2001 il tasso di scolarità (rapporto tra gli studenti in età tra

i 14 e i 18 anni e la popolazione residente nella stessa classe di età) in

Trentino è aumentato di circa 10 punti percentuali, evidenziando che la

quasi totalità dei giovani in età 14-18 anni frequenta la scuola secondaria

superiore o un corso di formazione professionale (95,5%, rispetto al 94,8%

della media nazionale).

La quota di popolazione che ha conseguito al massimo la licenza

di scuola media inferiore è pari al 42,7% (era circa il doppio nel 1981),

mentre la quota di diplomati e laureati è pari al 57,3% (14,7% nel 1981).

Il calo della natalità si riflette ancora una volta sul numero degli

alunni iscritti alle scuole del Trentino (-1,5%), particolarmente significativo

per le scuole dell’infanzia (-2,9%) ma non trascurabile anche per gli altri

livelli formativi, ad eccezione della scuola media inferiore che risulta in

leggera crescita rispetto all’anno scolastico precedente (+0,6%). Nell’anno

scolastico 2021/2022 nel complesso del sistema educativo (dalla scuola

materna alla scuola media superiore) sono iscritte 84.375 persone, 1.289

in meno dell’anno scolastico precedente. Gli iscritti alla scuola media

superiore appaiono in leggero calo (-0,6%); le scelte più ricorrenti da parte

degli studenti trentini ricadono sull’istruzione tecnica (8.831 iscritti, pari al

39,8% del totale) e sul liceo scientifico (5.529 iscritti, 24,9%).

In calo anche il numero degli studenti iscritti all’Università degli

Studi di Trento. Nell’anno accademico 2020/2021 gli iscritti all’Ateneo

trentino sono risultati 16.657 (-1,3% rispetto all’anno precedente). I

trentini iscritti all’Università di Trento sono 5.684, pari al 34,1% del totale.

Seguono gli iscritti provenienti dal Veneto (30,7%) e dalla Lombardia

(8,6%); gli stranieri iscritti all’Università di Trento sono il 2,7% del totale.

Segnano un calo consistente degli iscritti i Dipartimenti di Lettere

e Filosofia (-7,7%) e di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica (-7,3%).

Viceversa, incrementi significativi degli iscritti si registrano per il

Dipartimento di Matematica (+3,6%), il Dipartimento di Psicologia e scienze

cognitive (+3,5%), il Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e

Integrata – CIBio (+18,3%) e la Scuola di studi internazionali (+12,8%).

Nel 2020 i visitatori dei musei trentini sono stati 584.451, meno della metà

di quelli registrati nell’anno precedente (-58,7%) a causa dei lunghi periodi

di chiusura dei musei e dei luoghi della cultura per fronteggiare l’emergenza

epidemiologica. I visitatori paganti sono stati 294mila; circa 58mila

visitatori hanno partecipato a laboratori o percorsi didattici mentre 24mila

hanno partecipato ad eventi. In entrambi i casi si tratta per la maggior parte

di manifestazioni organizzate dal Muse. Il museo più visitato si conferma il

Muse, con 139mila visitatori (circa il 24% dei visitatori totali dei musei

trentini), seguito dal Castello del Buonconsiglio e dal Mart (entrambi con

circa 63mila visitatori).

I trentini di 6 anni e oltre che, nel corso del 2020, hanno visitato

almeno un museo sono il 41,3% della popolazione, mentre il 33,4% ha

visitato un sito archeologico. Si tratta di numeri importanti se si tiene conto

del fatto che a causa della pandemia queste strutture sono risultate inagibili

per buona parte dell’anno. Il dato del 2021 riflette, invece, in modo evidente

queste limitazioni alle aperture: solo il 15,1% dei trentino ha visitato un

museo o una mostra e il 14,5% un sito archeologico.

Sempre in tema di cultura, rilevante è la quota delle persone che

dedica il proprio tempo libero alla lettura. Nel 2021 il 52,2% della

popolazione trentina ha letto almeno un libro (il 48% nel 2000) e i grandi

lettori, cioè coloro che hanno letto almeno un libro al mese, sono in crescita

e rappresentano il 23% della popolazione (erano il 16,6% nel 2000). Il

16,8% della popolazione ha letto nel corso del 2021 un libro online o un

e-book.

Prosegue il processo di “digitalizzazione” delle famiglie trentine. Il

66% utilizza, infatti, il personal computer, di cui il 41,7% con frequenza

quotidiana, e il 65,5% fa uso di internet tutti i giorni. Si tratta di una quota

in rapida crescita, se si pensa che nel 2010 coloro che usavano internet tutti

i giorni erano il 27%. Su questo intenso aumento dell’uso delle tecnologie

informatiche hanno certamente inciso negli ultimi 2 anni le restrizioni alla

mobilità conseguenti alla pandemia e la necessità di lavorare e fare acquisti

attraverso il personal computer.

*4

Lavoro

I dati del mercato del lavoro del 2021 mostrano una significativa

ripresa dopo il difficile periodo legato all’emergenza sanitaria. Nell’anno si

osserva una crescita degli occupati (+1,5%, pari a circa 3.500 unità) che si

associa ad una riduzione dei disoccupati (-11,1%, 1.500 unità) e degli

inattivi in età lavorativa (-1,6%, 1.684 unità). Crescono le forze di lavoro e

migliorano i tassi caratteristici del mercato del lavoro.

Le forze di lavoro sono 249mila, circa 2.000 unità in più rispetto

all’anno precedente (+0,8%), e sono composte da 136mila uomini e

113mila donne. L’incremento è da ricondurre a entrambi i generi in misura

quasi paritaria: in termini percentuali l’incremento per gli uomini è pari allo

0,8% e per le donne allo 0,9%.

Gli occupati nella classe di età 15-89 anni sono aumentati rispetto

all’anno precedente e si attestano a poco più di 237mila unità: 130mila

uomini e 107mila donne, con un’incidenza di queste ultime pari al 45,1%.

In termini assoluti si rileva una crescita rispetto all’anno precedente per gli

uomini di circa 1.900 unità e per le donne di circa 1.600 unità. La crescita

percentuale è pari all’1,5% ed è analoga per entrambi i generi.

In agricoltura risultano occupate nel corso del 2021 circa 10mila

persone (il 4,4% del totale); nel secondario circa 61mila persone (25,7%)

di cui 45mila nell’industria in senso stretto (19,1%) e 16mila nel settore

delle costruzioni (6,6%). Nel settore dei servizi trovano occupazione circa

166mila persone (69,9%), di cui poco più di 26mila nel settore del

commercio, alberghi e ristoranti (11,1%).

Gli occupati alle dipendenze sono 193mila e rappresentano

l’81,2% dell’occupazione complessiva.

Le donne scontano maggiormente il deterioramento della qualità

del lavoro degli ultimi 10 anni. Infatti, si osserva una maggior quota di

occupate sovraistruite, con lavori precari, con bassa paga e in part-time

involontario.

L’incidenza della componente giovane fra gli occupati, cioè delle

classi fino ai 44 anni, si va progressivamente riducendo mentre la

componente adulta sta aumentando, in linea con l’invecchiamento della

popolazione. Nel 2021 gli occupati nella classe di età 25-34 anni

rappresentano il 18,5% dell’occupazione complessiva, mentre quelli nella

classe di età di 45 anni e oltre sono il 51,9%.

I disoccupati nella classe di età 15-74 anni sono poco meno di

12mila, in riduzione di 1.500 unità rispetto all’anno precedente (-11,1%).

Per genere, nel corso del 2021 si registra un calo dei disoccupati maschi del

12,5% e delle femmine del 9,6%. Tra i disoccupati, l’83,7% hanno una

precedente esperienza lavorativa mentre il restante 16,3% è alla ricerca di

una prima occupazione.

Nel 2021 il tasso di occupazione (rapporto tra gli occupati in età

15-64 anni e la popolazione nella stessa classe di età) è pari al 67,3%

(73,1% gli uomini, 61,4% le donne) in aumento di 0,9 punti percentuali

rispetto al 2020 (66,4%). Questo tasso è superiore alla media italiana

(58,2%) e in linea con i valori europei (68,4%).

Nello stesso anno il tasso di disoccupazione (rapporto tra le

persone tra i 15 ed i 74 anni in cerca di occupazione e le forze di lavoro –

occupati più disoccupati – nella stessa classe di età) è diminuito di sei decimi

di punto percentuale attestandosi al 4,8% dal 5,4% del 2020. Questo tasso

è pari al 4,4% per gli uomini e al 5,3% per le donne. Il tasso di

disoccupazione registrato in Trentino è molto inferiore a quello nazionale

(9,5%) e anche alla media europea (7,0%).

Particolare attenzione viene posta al tasso di disoccupazione

giovanile (persone in cerca di occupazione tra i 15 e i 24 anni sulle forze di

lavoro nella stessa classe di età). In Trentino nel 2021 questo tasso è pari

al 15,9%, in crescita rispetto al 2020 (13,9%) ma ad un livello migliore

rispetto al resto del Paese (la media nazionale è pari al 29,7% nel 2021) e

alla media europea (16,6%). Distinto per genere, è pari al 12,9% per la

componente maschile e 20,6% per quella femminile. Questo tasso presenta

oscillazioni significative poiché la numerosità delle persone considerate sia

tra i disoccupati che tra le forze di lavoro è contenuta, in quanto la maggior

parte dei giovani tra i 15 ed i 24 anni è impegnata in un corso di istruzione

o di formazione, e pertanto anche piccole variazioni assolute comportano

modifiche marcate nel relativo tasso di disoccupazione.

Nel 2021 il tasso di attività (rapporto tra le persone di 15-64 anni

appartenenti alle forze di lavoro e la popolazione nella stessa classe di età)

è pari al 70,7%, in leggero aumento rispetto all’anno 2020 (70,3%), grazie

esclusivamente alla componente femminile, il cui tasso passa dal 64,1% del

2020 al 64,9% del 2021, mentre quello maschile resta stabile al 76,4%. A

livello nazionale il tasso di attività si attesta al 64,5% e a livello europeo al

73,6%.

I NEET (giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non sono

né occupati né inseriti in un percorso di istruzione o di formazione rispetto

alla popolazione nella stessa classe di età) incidono in Trentino nel 2021 per

il 17,6%, in aumento rispetto ai dati del 2020 (14,7%). L’incidenza di questi

giovani assume in Trentino un valore significativamente inferiore rispetto al

dato nazionale (23,1%) ma superiore alle quote rilevate in Europa (13,1%).

L’emergenza sanitaria aveva portato ad un aumento considerevole

delle ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni, in particolare per

quanto riguarda la componente ordinaria, che rappresentava la principale

modalità di gestione del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti sospesi

durante le fasi più acute della pandemia. Nel 2021 l’emergenza sul fronte

economico è parzialmente rientrata e pertanto anche le ore autorizzate di

Cassa Integrazione Guadagni ordinaria sono diminuite considerevolmente,

passando da 12,7 milioni a 3 milioni (-75,9%). Parallelamente si è ridotto il

numero di lavoratori equivalenti coinvolti (rapporto tra le ore autorizzate di

CIG e il monte ore lavorabile – convenzionalmente 1.970 ore – da un

lavoratore in un anno) che passano dai 6.461 del 2020 ai 1.556 del 2021.

Torna a crescere, invece, il numero di ore autorizzate di Cassa Integrazione

Guadagni straordinaria (+29,9%) anche se in termini assoluti le ore e i

lavoratori equivalenti sono molte meno rispetto alla componente ordinaria

(da 133mila ore del 2020 a 173mila del 2021, per un totale di 88 lavoratori

equivalenti coinvolti).

Nel lungo periodo l’attività di prevenzione e di sensibilizzazione ha

avuto risvolti positivi sugli infortuni sul lavoro che si sono ridotti

considerevolmente: dal 2010 al 2021 il calo è infatti pari al 56,8%. Nel

breve periodo, tuttavia, con la ripresa delle attività produttive dopo il

periodo di lockdown, si registra un incremento degli infortuni sul lavoro: nel

2021 gli infortuni denunciati all’INAIL ammontano a 7.255 (il 17,4% in più

rispetto al 2020), di cui il 58,6% a carico di lavoratori maschi. Il settore

maggiormente colpito è quello delle attività manifatturiere (1.073 casi, pari

al 14,8%), seguito da quello della sanità e assistenza sociale (12,4%) per

effetto di numerosi casi di COVID-19 contratti sul luogo di lavoro: 903

infortuni, più del doppio di quelli registrati nel 2019 (erano 420) e poco

meno di quelli del 2020 (983). Valori elevati continuano a registrarsi anche

nelle attività dei servizi di alloggio e ristorazione (824 casi, pari all’11,4%).

Gli infortuni tra le mura domestiche nel 2021 sono stati 1.285.

*5

Economia

Nel 2021 il Prodotto interno lordo del Trentino si attesta a 21,2

miliardi di euro a prezzi correnti, con un incremento del 7,4% rispetto

all’anno precedente (+6,9% a prezzi costanti), ritornando a valori prossimi

a quelli del 2019, prima della crisi pandemica. Il Pil pro-capite ammonta a

poco più di 39 mila euro (39,170 mila euro), il 7,7% in più rispetto all’anno

precedente.

Nel 2021 le imprese attive in Trentino risultano 46.886, con un

incremento di 715 unità (+1,5%) rispetto all’anno precedente. La crescita

maggiore ha riguardato il settore delle costruzioni, con un aumento di 168

imprese (+2,5%), seguito dalle attività professionali, scientifiche e tecniche

(105 imprese, + 6,1%) e dal commercio all’ingrosso, al dettaglio e dalla

riparazione di autoveicoli (101 imprese, 1,3%). Pochi settori presentano

variazioni negative; il calo maggiore di imprese attive si registra nel settore

della fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata che vede

una riduzione di 20 imprese (-5%).

Le imprese “giovani” attive in Trentino, in cui la partecipazione del

controllo e della proprietà è detenuta in prevalenza da persone di età

inferiore ai 35 anni, dopo il brusco calo registrato nel 2020, riprendono il

processo di crescita che ha caratterizzato gli ultimi anni: nel 2021 sono

4.505 (144 in più rispetto all’anno precedente, pari al +3,3%), il 9,6% delle

imprese totali. Per la maggior parte si tratta di imprese individuali (78,6%)

che operano nei settori dell’agricoltura (23,6%), del commercio (17,2%) e

delle costruzioni (14,3%).

Le imprese straniere, la cui partecipazione del controllo e della

proprietà è detenuta, invece, in prevalenza da persone non nate in Italia,

risultano 3.534 (+7,6% rispetto al 2020; il 7,5% delle imprese attive), di

cui 2.753 (77,9%) con imprenditore un cittadino di un Paese extra Unione

europea. La maggior parte di queste imprese è attiva nel settore delle

costruzioni (29,2%), del commercio all’ingrosso, al dettaglio e delle

riparazioni di autoveicoli (22,4%) e dei servizi di alloggio e ristorazione

(13,6%).

Per quanto riguarda l’imprenditoria femminile, sono 9.438 (+11,2%

rispetto al 2020) le imprese attive in cui la percentuale di partecipazione

femminile risulta superiore al 50%, e rappresentano il 20,1% del totale delle

imprese attive in Trentino. Circa la metà delle imprese femminili opera nei

settori del commercio e dell’agricoltura mentre un altro 16% è attivo nel

settore dei servizi di alloggio e di ristorazione.

In valore assoluto, Milano si conferma anche nel 2021 la provincia

che ospita il numero maggiore di startup innovative, cioè società di capitale,

costituite anche in forma cooperativa, che hanno come oggetto sociale

esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione

di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Se si considera,

però, il numero di startup in rapporto al numero di nuove società di capitali,

la provincia di Trento figura anche nel 2021 al vertice della classifica

nazionale con 7,69 startup ogni 100 nuove società di capitali (segue la

provincia di Milano con 6,40).

Nel 2021, grazie alla ripresa dell’attività economica, le

esportazioni provinciali sono cresciute ad un ritmo estremamente

sostenuto, nonostante il prevalere di un quadro macroeconomico segnato

dalle interruzioni nelle catene globali del valore e dal forte rialzo dei prezzi

energetici. La domanda estera di beni e servizi è incrementata su base

annua del 27%. Particolarmente vivaci anche le importazioni, sospinte dagli

elevati livelli produttivi. Su base annua il loro incremento è del 33,4% e

consente il pieno recupero dei livelli pre-crisi. In valori assoluti, le

esportazioni del 2021 ammontano a circa 4.430 milioni di euro (942 milioni

in più rispetto al 2020) mentre le importazioni risultano pari a 2.875 milioni

di euro (+720 milioni); il saldo commerciale è quindi positivo e pari a 1.555

milioni di euro, 222 milioni in più rispetto al 2020.

Le restrizioni alla mobilità di persone e merci non hanno modificato

significativamente l’importanza relativa dei partner commerciali dei prodotti

trentini: è ancora l’Europa il mercato estero di riferimento per circa tre

quarti delle merci esportate (73,1%). In questo contesto si consolida il ruolo

dei Paesi dell’Unione europea verso i quali è diretto il 64,1% delle merci

esportate.

La Germania rimane il principale mercato verso cui sono dirette le

merci trentine (16,4%, in arretramento rispetto al 17,2% del 2020). Quote

rilevanti di prodotti locali sono dirette verso gli Stati Uniti d’America

(11,6%), la Francia (9,8%), il Regno Unito (8,7%) e l’Austria (4,5%). Tra

le merci esportate figurano in prevalenza quelle delle attività manifatturiere

(circa il 95% del totale). La quota maggiore è da attribuire ai macchinari ed

apparecchi (20,1%), seguiti dai prodotti alimentari, bevande e tabacco

(17,0%), dai mezzi di trasposto (12,5%) e dalle sostanze e prodotti chimici

(8,8%).

Il settore del turismo mostra nel 2021 segnali di una timida ripresa

con variazioni nuovamente positive: le presenze negli esercizi alberghieri

ed extralberghieri sono cresciute rispetto al 2020 del 2,1% anche se il

numero dei pernottamenti rimane ben al di sotto della situazione pre-COVID

(-35,2%). Il 2021 è stato infatti un anno ancora pesantemente condizionato

dalle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria: i mesi invernali sono stati

caratterizzati dall’azzeramento della stagione turistica che ha visto il

riattivarsi delle attività del settore solo nel mese di giugno.

Il confronto con il 2020, anno interessato anch’esso dalle restrizioni

per contrastare la pandemia, presenta in generale valori in crescita sia per

gli arrivi (+8,3%) che per le presenze (+2,1%). Il settore alberghiero

registra un aumento negli arrivi del 2,9% e un calo nelle presenze del 6,2%.

Nell’extralberghiero si osservano valori molto positivi, con l’aumento degli

arrivi del 24,1% e delle presenze del 23,2%. Le presenze alberghiere

rappresentano il 65,8% del totale dei pernottamenti rilevati nel complesso

delle strutture ricettive (escludendo alloggi privati e seconde case).

Nel 2021 gli arrivi negli esercizi alberghieri sono poco più di 2 milioni

mentre le presenze sono pari a 7,9 milioni. Negli esercizi extralberghieri gli

arrivi sono circa 900 mila e le presenze 4,1 milioni. Se a queste strutture si

aggiungono gli alloggi privati e le seconde case, le presenze turistiche

nell’anno raggiungono i 22,6 milioni, circa 10 milioni di presenze in meno

rispetto al 2019 (-31,2%).

Le presenze italiane aumentano del 2,9% rispetto all’anno 2020 per

effetto di una sostanziale stabilità nel settore alberghiero (-0,1%) e di un

consistente incremento in quello extralberghiero (+11,5%). In leggera

crescita le presenze straniere (+0,3%): a fronte di un significativo calo nelle

strutture alberghiere (-20,8%) si contrappone una crescita in quelle

extralberghiere (+42,7%).

Dopo molti anni in cui l’importanza della componente straniera è

andata progressivamente aumentando fino a raggiungere nel 2019 il 41%

delle presenze annuali nel complesso degli esercizi ricettivi (esercizi

alberghieri ed extralberghieri) ed il 49% nelle strutture extralberghiere, nel

2021 si assiste ad una drastica riduzione dell’incidenza delle presenze

straniere che arrivano a rappresentare il 31,3% dei pernottamenti nel

complesso delle strutture ricettive e il 43,2% in quelle extralberghiere.

La stagione invernale 2020/2021 è stata fortemente condizionata

dalle limitazioni agli spostamenti imposte per contrastare la diffusione della

pandemia. I flussi turistici sono stati praticamente azzerati; pertanto gli

arrivi nelle strutture alberghiere ed extralberghiere sono risultati poco più

di 102mila, il 92,5% in meno rispetto all’inverno 2019/2020, e i

pernottamenti diminuiscono rispetto all’inverno precedente del 93,1%, con

un valore prossimo alle 393mila presenze. Entrambi i settori evidenziano

variazioni molto negative rispetto ai numeri della stagione precedente: –

92,7% gli arrivi e -95,5% le presenze nel settore alberghiero; -91,2% gli

arrivi e -81,5% le presenze nel settore extralberghiero. Il crollo dei

pernottamenti riguarda sia gli ospiti italiani che, soprattutto, gli stranieri.

La stagione estiva 2021, viceversa, evidenzia variazioni positive

rispetto all’estate precedente superiori al 30% sia per gli arrivi che per le

presenze, in ragione della mutata situazione epidemiologica.

Il confronto con il periodo estivo del 2019 mostra valori in lieve

contrazione sia per gli arrivi (-4,6%) che per le presenze (-4,2%) e per

entrambi i settori: gli arrivi alberghieri diminuiscono del 4,3% e le presenze

del 4,4%, mentre l’extralberghiero cala del 5,4% negli arrivi e del 4% nelle

presenze. I risultati dell’estate 2021 rappresentano comunque un livello

positivo: le presenze registrate si avvicinano infatti agli ottimi valori

realizzati nel 2019 e comunque in linea con gli ultimi anni pre-COVID.