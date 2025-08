INTERVISTA “OPINIONE” ALL’ON. DE BERTOLDI (LEGA) * «FOCUS SU UNIVERSITÀ DI TRENTO / CENTRODESTRA IN TRENTINO / CULTURA ED ISTRUZIONE / LCD»

14.49 - domenica 3 agosto 2025

Domande di Luca Franceschi

1) UNIVERSITÀ DI TRENTO E RUOLO ISTITUZIONI

Onorevole de Bertoldi gli esponenti del suo ex partito FdI (Urzì Gerosa e Baronei a fronte delle numerose critiche pervenute in questi ultimi mesi sul loro operato nei diversi ruoli ricoperti, criticano ora l’Università di Trento attraverso la figura del Rettore ( definito “un compagno rosso”)…

Come lei ben sa, caro direttore, non sono mai intervenuto direttamente, benché ce ne fossero state molteplici occasioni, sull’operato degli esponenti del mio ex partito, ma quale parlamentare del collegio di Trento, non posso tacere di fronte ad un vile attacco a colui che rappresenta l’Università trentina. Senza se, e senza ma, sto dalla parte del rettore e dell’università, di un professore che ha saputo dimostrare nella sua vita competenze e professionalità, alla quale forse molti esponenti dell’attuale politica di destra e di sinistra dovrebbero guardare con rispetto e spirito di emulazione.

Chi fa politica non può mai dimenticare il confine tra le proprie convinzioni ed il rispetto istituzionale, che è sempre dovuto a prescindere. Attaccare il Rettore significa attaccare l’Università di Trento, e la stessa Provincia autonoma dii Trento, che ne è parte integrante. Altra cosa è la critica, che può essere ovviamente rivolta a chiunque, purché nei toni corretti e rispettosi dei ruoli.

2) COALIZIONE CENTRODESTRA IN TRENTINO

Quale è -a suo avviso- la diversità di vedute politiche tra l’attività della maggioranza popolare ed autonomista del Centrodestra trentino (guidata da Fugatti, ed il partner di coalizione, cioè Fratelli d’Italia dopo la fuoriuscita dei tre consiglieri provinciali Cia, Daldoss e Girardi?

Non è certo mio compito giudicare l’operato politico della maggioranza provinciale, e la mia collocazione nazionale, connessa ad un forte impegno sulle tematiche finanziarie ed economiche in sede romana, non mi garantisce una totale conoscenza delle dinamiche territoriali, ma è certo che ultimamente traspare un atteggiamento sicuramente più aggressivo da parte di alcuni esponenti, che probabilmente non hanno nella moderazione e nel dialogo il loro principale riferimento.

3) CULTURA ED ISTRUZIONE

Onorevole, recentemente si registrano tensioni nel settore cultura e della scuola. Secondo alcune ricostruzioni vi sarebbero interferenze politiche concretate da Francesco Barone e dall’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia nei confronti del mondo universitario; poi emergono le critiche per l’operato dell’ assessore Francesca Gerosa anche riguardo storico liceo classico Prati di Trento. Crede che il presidente Maurizio Fugatti dovrebbe intervenire?

Quando prima parlavo di mancanza di dialogo e moderazione, naturalmente pensavo anche a questi episodi, ma sono sollevato dal fatto, che la maggioranza di Centrodestra -guidata dal governatore Fugatti- abbia dimostrato in questi anni una grande capacità di dialogo e confronto, e che anche in questa occasione saprà confermare che il Trentino non è certo ispirato da logiche provocatorie o autoreferenziali.

4) LCD – LIBERALI CRISTIANO DEMOCRATICI

Per concludere: lei è alla guida del movimento politico nazionale Lcd (i “liberali cristiano democratici”) che si è federato con la Lega, ed allocato politicamente nel Centrodestra. Quale pensa potrebbe essere politicamente il futuro dell’organizzazione soprattutto in questo momento storico in cui è richiesta strategia politica funzionale a crescita ed pace sociale?

Il Paese Italia e l’intera Europa debbono ridare maggiori importanza alla politica parlamentare e rappresentativa, dopo decenni nei quali un leaderismo esasperato ha stravolto finanche molte regole costituzionali e democratiche. Serve guardare meno ai leader, e più ai singoli esponenti politici, ed ai loro enunciati, ma soprattutto praticati, comportamenti e valori di riferimento.

L’auspicio è che i cittadini tornino ad occuparsi di politica, innamorandosi più dei comportamenti e dei progetti che dei leader, perché questa è l’essenza della democrazia, ed il miglior antidoto a gestioni autoritarie ed autoreferenziali del potere.

Insomma, il benessere sociale, la crescita, e la pace tra i popoli si devono perseguire attraverso i valori e le idee, e non attraverso incondizionati affidamenti a vari leader, o presunti tali, che si susseguono peraltro senza soluzione di continuità.