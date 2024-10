INTERVISTA MATTEO SALVINI / TG1 RAI 19-10 * PD: «ANCORA UNA VOLTA TELEMELONI METTE IL SUO TIMBRO» / LEGA: «IL PD VUOLE IMBAVAGLIARE IL SERVIZIO PUBBLICO» (RIVEDI DIRETTA TELEGIORNALE – CLIP VIDEO)

22.06 - sabato 19 ottobre 2024

(I testi seguenti sono tratti integralmente da note stampa inviate all’Agenzia Opinione) –

LINK TG INTEGRALE

DAL MINUTO 6.16 LA VIDEOTERVISTA IN DIRETTA AL MINISTRO SALVINI

PD 21.51 ***

Tg1: Pd, intervista di Salvini trasforma servizio pubblico in megafono governo

“Ancora una volta TeleMeloni mette il suo timbro, trasformando il servizio pubblico in un megafono unilaterale del governo. Siamo indignati e preoccupati per l’intervista rilasciata dal ministro Matteo Salvini durante l’edizione serale del TG1. In un contesto in cui si dovrebbe garantire pluralismo ed equilibrio informativo, è inaccettabile che un ministro della Repubblica abbia avuto la possibilità di esprimersi per oltre 4 minuti con un discorso esplicitamente politico e non istituzionale”. Cosi’ i componenti democratici della commissione di vigilanza.

“La Rai, in quanto servizio pubblico, ha il dovere di assicurare una corretta rappresentazione di tutte le posizioni politiche – sottolineano i dem – evitando favoritismi e garantendo un contraddittorio adeguato. Consentire invece a un esponente di governo di utilizzare uno spazio così rilevante per veicolare messaggi di parte, senza alcuna replica, contrasta con i principi fondamentali di imparzialità e pluralismo che dovrebbero guidare l’informazione pubblica.

Il ministro della Lega ha usato il suo spazio per attaccare la magistratura, con toni chiaramente divisivi sul tema dell’immigrazione, con il rischio peraltro di alimentare tensioni sociali. Chi ricopre ruoli istituzionali – evidenziano ancora – deve distinguere tra le proprie funzioni di governo e l’attività politica di partito, invece, grazie alla direzione del Tg1, è stata usata una posizione pubblica per fini propagandistici. Per questo – concludono

LEGA *** 21.56

RAI, LA LEGA: “IL PD VUOLE IMBAVAGLIARE IL SERVIZIO PUBBLICO. PER IDEE A SENSO UNICO CHIEDA A MD”

“Solidarietà alle giornaliste e ai giornalisti Rai che osano fare informazione, senza inchinarsi al Pd che ora minaccia il servizio pubblico e vorrebbe imbavagliarlo. Se Schlein gradisce comizi a senso unico e di estrema sinistra, può sempre bussare a qualche procura e chiedere di Magistratura Democratica”. Così una nota della Lega dopo le proteste del Pd per l’intervista di Matteo Salvini al tg1 delle ore 20.