INTERCULTURA – TRENTO * “APRI IL TUO MONDO AL MONDO”: « UN INCONTRO CON I VOLONTARI PER DIVENTARE LA FAMIGLIA OSPITANTE DI UNO STUDENTE STRANIERO, IL 4 MARZO ORE 17.00 »

10.20 - mercoledì 2 marzo 2022

Vivere un’esperienza internazionale pur rimanendo a casa? Si può. Quattro sono le famiglie trentine che in questo momento stanno ospitando altrettante ragazze provenienti dai più diversi continenti.

Non si tratta solo di una possibilità, ma di una vera e propria opportunità per crescere come persone e come cittadini consapevoli del proprio ruolo nella società civile.

In un momento di crisi internazionale e di irrigidimento delle libertà individuali, sperimentate anche dall’estenuante protrarsi della crisi sanitaria, diventa possibile vivere un’esperienza di viaggio virtuale attraverso le diverse culture del mondo aprendo la propria porta di casa per accogliere uno studente straniero.

Grazie ai programmi sviluppati da Intercultura, Associazione di volontariato senza scopo di lucro presente in 159 città italiane, ogni anno centinaia di adolescenti provenienti da tutto il mondo vengono accolti nel nostro Paese da una famiglia e frequentano le nostre scuole per un periodo che può variare dall’intero anno scolastico, ai 6, 3, 2 mesi.

Nel rispetto delle norme di sicurezza il programma è riuscito ad andare avanti anche in questi mesi, con l’arrivo di circa 500 ragazzi che, insieme alle loro famiglie ospitanti, hanno contribuito a mantenere vive queste importanti esperienze di cui beneficia l’intera comunità locale.

Tra queste ci sono Monserrato (Cile) ospitata a Borgo Chiese e frequentante l’Istituto Guetti di Tione, Angie (Hong Kong) ospitata a Carisolo (Guetti di Tione), Gizem (Turchia) ospitata a Civezzano (Da Vinci di Trento) e Kuanjira (Thailandia) ospitata a Pergine (Vittoria di Trento). Tutte le ragazze sono arrivate in Trentino circa 6 mesi fa e rimarranno fino a fine anno scolastico.

I volontari del Centro Locale, alcune famiglie e gli stessi studenti saranno protagonisti dell’incontro organizzato per il 4 marzo dalle 17:00 alle 18:30 on line per rispondere a tutte le domande di chi desidera a sua volta diventare una famiglia ospitante.

Durante la primavera si svolgerà la selezione delle nuove famiglie che accoglieranno gli studenti in arrivo a partire da settembre 2022.

Gli attori di questa esperienza percorso sono la famiglia e la scuola ospitanti e i volontari locali che seguono passo passo l’esperienza dello studente e di chi lo ospita.

Spiega Ornella Sandri, responsabile ospitalità: “Le migliaia di famiglie e di scuole che hanno vissuto un’esperienza di ospitalità possono confermare che accogliere uno studente di un altro Paese è un modo di rigenerarsi come genitori per dare nuova linfa alla famiglia. È una conseguenza naturale: l’energia del nuovo arrivato riempie la vita e il cuore di chi lo accoglie, non solo la sua casa o l’aula scolastica. Ospitare uno studente dall’estero con Intercultura è un’esperienza che dura nel tempo. Il ragazzo o la ragazza che varca la soglia di casa da sconosciuto, diventa presto un figlio, un amico e lo sarà per sempre. Nella vita di tutti i giorni non mancheranno punti di vista diversi, come succede tra adulti e adolescenti, da superare insieme. Ospitare significa scoprire nuovi valori affettivi e nuove conoscenze delle culture del mondo: la ricetta ideale per arricchire per sempre la famiglia o il gruppo classe.”.

Per chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni sulla possibilità di accogliere uno studente straniero nella provincia di TRENTO può contattare il responsabile dei programmi di ospitalità Ornella Sandri (3466705290) oppure visitare il sito www.intercultura.it/famiglie

