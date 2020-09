INSIEME PER TRENTO * “ CORRI PER TRENTO “ : « LA CANDIDATA ​ANNA RAFFAELLI ORGANIZZA L’IMPRESA SPORTIVA DI 51 KM NELLE CIRCOSCRIZIONI DELLA CITTà, PARTENZA DA ROMAGNANO IL 12/9 ORE 08.00 »

La candidata ​Anna Raffaelli,​ insieme alla lista civica ​Insieme per Trento​, di supporto al candidato sindaco ​Franco Ianeselli​, organizza l’evento:

Corri per Trento! (con Anna).

Sabato 12 settembre – dalle ore 8.00

Trento è fatta dalle sue 12 circoscrizioni, ciascuna con le sue peculiarità; e noi della lista “Insieme per Trento” vogliamo unirle in una grande corsa!

La nostra candidata Anna Raffaelli si presta ad un’impresa sia sportiva (52 km e 1.800 metri di dislivello) sia simbolica: un gesto per fare rete, unire la città e di women empowerment.

Anna raggiungerà le circoscrizioni per raccogliere progetti e idee da consegnare al nostro candidato sindaco Franco Ianeselli. Lungo il percorso sarà accompagnata da altri candidati, a piedi o in bicicletta, e in ogni circoscrizione vi sarà un incontro. La partenza è prevista a Romagnano alle 8 di mattina e poi l’itinerario toccherà Mattarello, Povo, Cognola, Martignano, Meano, Gardolo, Cristo Re, Piedicastello, Cadine, Sopramonte, Sardagna, Ravina, San Pio X per arrivare in piazza Duomo.

La scelta della corsa è simbolica sia per il significato di connessione dei vari punti della città e di ascolto delle istanze di ogni territorio, sia rispetto a un altro tema caro all’interno del programma dell’alleanza Siamo Trento: l’impegno nel sostenere chi in città sarà in grado di correre, snellendo la burocrazia e dando nuovo dinamismo agli uffici amministrativi.

Dopo l’arrivo in piazza Duomo, al gazebo della lista “Insieme per Trento” in Piazza Pasi ci sarà l’incontro con il candidato sindaco Franco Ianeselli, per ricevere le proposte di tutta la città raccolte nel tragitto.

L’arrivo in piazza Duomo e l’incontro con il candidato sindaco Ianeselli e la lista “Insieme per Trento” è previsto tra le 16.05 e le 16.25.