INPS TRENTO E BOLZANO * RENDICONTO SOCIALE INPS 2019: « EFFETTI COVID-19 E REDDITO DI CITTADINANZA, NEL 2020 IN TRENTINO RICONOSCIUTO A 10.973 PERSONE, IN ALTO ADIGE A 1.369 »

Si è creata una fortissima sinergia tra tutti i lavoratori e le lavoratrici dell’INPS: con elevatissimi standard di produttività, hanno assicurato al contempo la correntezza delle altre prestazioni previdenziali.”

“Se guardiamo ai dati più generali delle prestazioni per disoccupazione – ha proseguito Di Marco -, nel 2019 non si sono registrati particolari scostamenti rispetto agli anni precedenti. In provincia di Bolzano i fruitori di prestazioni di protezione sociale (cassa integrazione, disoccupazione, mobilità etc.) sono stati 24.948, equamente suddivisi tra uomini (12.171) e donne (12.777). Situazione analoga anche in Trentino, dove sono stati erogati assegni a 25.554 beneficiari: 12.442 donne e 13.112 uomini.”

“Quanto alle pensioni – ha concluso Di Marco – si osserva che in Alto Adige, sul fronte del reddito pensionistico, nel 2019 i 127.814 pensionati hanno ricevuto un assegno pensionistico medio annuo pari a € 19.943, contro i 19.410 euro del 2018. Condizione analoga anche per i 141.391 pensionati trentini il cui reddito pensionistico medio pro-capite è passato da € 19.358 a € 19.920.”

Nel corso dell’approfondimento dedicato agli effetti della pandemia, il vicario del Direttore regionale, Helmut Warasin, ha illustrato il ricorso agli ammortizzatori sociali, Cassa integrazione e Fondi territoriali di Trento e Bolzano – Alto Adige, illustrando brevemente anche la complessità della gestione amministrativa di tali prestazioni.

“In estrema sintesi – ha detto Warasin – nel corso del 2020 sono state autorizzate 18.285.500 ore di Cassa integrazione ordinaria in provincia di Bolzano e 15.021.278 nel Trentino. In Alto Adige è stato significativo anche il ricorso alla Cassa in deroga con 7.495.050 ore autorizzate, mentre più contenuto in provincia di Trento il ricorso a questo ammortizzatore che si è fermato a 767.967 ore. Sempre in Alto Adige – ha proseguito il Vicedirettore – è stato importante anche il ricorso all’Assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) con oltre 11 milioni di ore autorizzate. Nel vicino Trentino, invece, il ricorso al FIS si è fermato a 1.542.824 ore. Infine, i Fondi territoriali hanno pagato per l’assegno ordinario oltre 102 milioni di euro, equamente suddivisi tra le due province.”

Il Focus sulle attività Inps a contrasto degli effetti della pandemia, è proseguito con l’intervento del Dirigente regionale Andrea Mario Bohuny, che ha posto l’attenzione su povertà e Bonus legati alla pandemia.

“A consuntivo 2020 vediamo – ha illustrato Bohuny – che i nuclei familiari percettori del Reddito o Pensione di cittadinanza sono aumentati in entrambe le province. Nel 2020 sono state 597 le famiglie che in Alto Adige sono ricorse a questo strumento di contrasto alla povertà contro le 447 dell’anno precedente. Un trend che ha riguardato anche il Trentino dove si è passati da 3.485 a 4.806 nuclei familiari. Significative anche le domande di Reddito di Emergenza. Nel 2020 sono state 3.101 le famiglie che hanno fatto richiesta di sostegno in Trentino e 1.364 in Alto Adige.

Quanto al Bonus “600euro” – ha concluso il Dirigente regionale- l’intervento è stato erogato a 79.958 lavoratori indipendenti in Alto Adige e a 63.108 in Trentino.”