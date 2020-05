INPS – TRENTO * BONUS 600 EURO: «IN TRENTINO ED ALTO ADIGE IN PAGAMENTO L’80% DELLE RICHIESTE, IN PROVINCIA DI TRENTO 43.297 LAVORATORI CHE HANNO RICEVUTO IL BONUS »

INPS: “bonus 600 euro”, in Alto Adige e in Trentino in pagamento oltre l’80% delle richieste. L’Inps a livello nazionale ha posto finora in pagamento quasi 4 milioni di “bonus 600 euro”, una parte di queste prestazioni riguarda anche i lavoratori dell’Alto Adige e del Trentino.

In provincia di Bolzano sono state presentate 61.991 domande di “Bonus Covid – 19” da parte di lavoratori autonomi, stagionali del settore turistico, operai dell’agricoltura, lavoratori iscritti alla gestione separata INPS e del settore dello spettacolo. L’81,65% di queste richieste sono già state poste in pagamento. Dunque, 50.619 lavoratori hanno ricevuto la prestazione spettante per il mese di marzo.

Nel vicino Trentino sono 43.297 i lavoratori che hanno già ricevuto il bonus. Infatti, a fronte di 53.599 domande per l’indennità relativa al mese di marzo è stato posto in pagamento l’80,78% delle richieste.

L’attività di definizione sta proseguendo per le restanti domande.