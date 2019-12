INMOVIMENTO * INTERRAMENTO FERROVIARIO: « SERATA PUBBLICA PER DISCUTERE DELLA TRENTO CHE SARà FRA VENTI E TRENT’ANNI (10 DICEMBRE ORE 18.30) »

Una serata per discutere della Trento che sarà fra venti e trent’anni. Una Trento che potrebbe cambiare profondamente volto attraverso diversi interventi, ma uno soprattutto è l’intervento destinato ad incidere sul futuro della Città del Concilio. Ovvero l’interramento della ferrovia del Brennero nel tratto cittadino, un intervento che libererà spazi importanti utilizzabili per cambiare il volto a gran parte della nostra città.

Di questo importante tema, di come può diventare realtà e di quale sia la strada migliore da percorrere per giungere a questo interramento ne parlerà #inMovimento. Organizzando, alle 18.30 di martedì 10 dicembre, un incontro interamente dedicato a questo argomento, dal titolo:”Interramento ferroviario: una possibile realtà?”. L’appuntamento è fissato alla Sala circoscrizionale all’angolo fra via Perini e via Giusti, nella Circoscrizione San Giuseppe/Santa Chiara.

Nelle intenzioni di #inMovimento c’è la voglia di creare un primo momento di confronto su un tema che, nei prossimi decenni, diventerà la chiave di volta per ridisegnare nel complesso la Trento del futuro. Organizzando questo dialogo aperto gratuitamente a tutti i cittadini che vorranno venire ad informarsi sul tema e ad esprimere il proprio parere.

L’incontro di martedì 10 dicembre sarà coordinato da Rossella Pedrotti ed introdotto da Lorenzo Rizzoli, presidente di #inMovimento.

Sul tema, quindi, interverranno l’ex vicesindaco Paolo Biasioli, l’ex assessore provinciale alla mobilità Mauro Gilmozzi, l’esperto in sistemi ferroviari Ezio Facchin, il direttore della rivista “Urban Tracks” Alessandro Franceschini ed Antonio Armani, presidente della Fondazione Negrelli.