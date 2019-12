INAIL – TRENTO * LAVORO: « STANZIATI IN TRENTINO 2.553.761,00 EURO PER LA SICUREZZA NELLE IMPRESE, DAL 2010 SONO STATI RESI DISPONIBILI COMPLESSIVAMENTE 22.812.227,00 EURO »

Stanziati in Trentino Euro 2.553.761,00 per la sicurezza nelle imprese.

Con l’Avviso pubblico Isi 2019 l’Inail, in attuazione dell’articolo 11, comma 5 del D.lgs. 81/2008 s.m.i. e dell’articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha stanziato 251.000.000,00 per finanziare investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In Trentino lo stanziamento è complessivamente di 2.553.761,00 Euro. Dal 2010 sono stati resi disponibili complessivamente 22.812.227,00 euro.

L’obiettivo è incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché incentivare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative, per abbattere le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità e ridurre rumorosità o rischio infortunistico o quello derivante da operazioni manuali.

I soggetti destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e, per l’asse 2 di finanziamento, anche gli Enti del terzo settore.

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto, ricomprese in 5 Assi di finanziamento:

Progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse di finanziamento 1)

Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) (Asse di finanziamento 2)

Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Asse di finanziamento 3)

Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Asse di finanziamento 4)

Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli (Asse di finanziamento 5- sub Assi 5.1 e 5.2).

Sul sito www.inail.it – ACCEDI AI SERVIZI ONLINE – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali. Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi , saranno pubblicate sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata all’Avviso Isi 2019, entro il 31.01.2020.

Gli Avvisi regionali con i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet dell’Istituto, all’indirizzo:

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2019.html

Per informazioni ed assistenza sul presente Avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail. Il servizio è disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.

I numeri dedicati della Direzione provinciale inail sono: 0461.374206 – 291.

Il presente Estratto dell’Avviso pubblico è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

*

Il Direttore provinciale

Dott.ssa Stefania Marconi