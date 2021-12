INAIL DIREZIONE PROVINCIALE – TRENTO * ISI 2021: « STANZIATI PER IL TRENTINO 3.2 MLN, PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI »

9:38 - 21/12/2021

Avviso pubblico Isi 2021. Stanziati per il Trentino 3.255.471,00 euro. Pubblicati gli Avvisi pubblici regionali/provinciali Inail per la realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e per incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro.

Le tipologie di progetto sono ricomprese in 5 Assi di finanziamento, con introduzione di nuove tipologie finanziabili; in particolare per il Trentino i finanziamenti sono i seguenti:

Asse 1 suddiviso nei due sub Assi: 1.012.837,00

1.1 per i progetti di investimento 959.944,00

1.2 per i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale 52.893,00

Asse 2 per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (mmc) 373.296,00

Asse 3 per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto 663.437,00

Asse 4 per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero e preparazione per riciclaggio di materiali e altri servizi di gestione rifiuti) 257.814,00

Asse 5 suddiviso nei due sub Assi: 948.087,00

5.1 per i progetti del settore della produzione primaria dei prodotti agricoli 658.094,00

5.2 per i progetti presentati da giovani agricoltori 289.993,00.

*

Ammontare del finanziamento

Assi 1 2, 3, 4

È concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili, calcolato sulle spese sostenute al netto dell’Iva.

L’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo erogabile pari a 130.000,00 Euro per gli assi 1, 2 e 3; tra un importo minimo di 2.000,00 euro e un importo massimo erogabile pari a 50.000,00 euro per l’asse 4.

*

Asse 5

È concesso un finanziamento in conto capitale, calcolato sull’importo delle spese ritenute ammissibili, sostenute al netto dell’Iva, del 40% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole) e del 50% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

L’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 1.000,00 euro e un importo massimo erogabile pari a 60.000,00 euro.

La domanda di finanziamento deve essere presentata esclusivamente esclusivamente in modalità telematica.

L’Avviso pubblico è pubblicato sul sito Inail: www.inail.it ; sul sito, nell’apposita sezione dedicata all’Avviso pubblico Isi 2021, dal 26 febbraio 2022 verrà pubblicato il calendario che riporta le date di apertura e chiusura delle procedure informatiche, in corrispondenza di ciascuna fase procedurale, e le date di pubblicazione degli elenchi cronologici.

Per informazioni e assistenza sul presente Avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail; è inoltre possibile rivolgersi al servizio Inail Risponde, nella sezione Supporto del sito Inail.