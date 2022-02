IL SOLE 24 ORE * FISCO: « CONTROLLI E CONTENZIOSO, COSA CAMBIA DOPO L’EMERGENZA COVID / IN EDICOLA MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO »

17.42 - lunedì 21 febbraio 2022

Con la fine dello stato di emergenza legato al Covid, torna a regime la macchina degli accertamenti e del contenzioso fiscale. E non sarà più come prima della pandemia: nel frattempo, sono state introdotte novità nei controlli. Soprattutto nell’uso delle banche dati da parte del Fisco, perché lo scorso autunno – senza neanche troppi clamori – sono stati allentati molti vincoli di privacy. E le semplici comunicazioni di compliance si possono trasformare in accertamenti esecutivi.

Dello stato di emergenza resta poi qualche strascico legato al conteggio dei termini. A tracciare un quadro delle novità, che riguardano anche le spese legali nel contenzioso, è il focus in edicola con Il Sole 24 Ore mercoledì 23 febbraio.