IL SOLE 24 ORE * EDUCAZIONE FINANZIARIA: « IN EDICOLA VENERDÌ 29/10 LA GUIDA “QUANTO SEI AMICO DEI TUOI RISPARMI?”, 20 I TEST »

Venerdì 29 ottobre Il Sole 24 Ore propone ai lettori un percorso di educazione finanziaria tutto particolare, una sorta di prontuario per fare un “esame di coscienza finanziaria” in vista della gestione dei propri soldi. La guida “Quanto sei amico dei tuoi risparmi?” è articolata in 20 test, ciascuno composto da una serie di domande e i punteggi attribuiti alle risposte porteranno a tracciare la figura dell’investitore.

Il volume raccoglie e aggiorna i test pubblicati su Plus24 ed elaborati da Ruggero Bertelli, professore di economia degli intermediari finanziari all’università di Siena ed esperto di finanza comportamentale. Grazie alla guida il lettore potrà rispondere ad una serie di interrogativi: come si atteggia rispetto ai propri soldi, come valuta la liquidità rispetto al conto corrente, ha una passione per gli immobili che lo porta a fare più scelte affettive che razionali, cerca beni rifugio, che atteggiamento ha verso i mercati finanziari, i titoli tecnologici, ha una prospettiva di lungo termine per gestire meglio i propri risparmi?

La guida sarà in edicola con Il Sole 24 Ore a € 0,50 oltre al prezzo del quotidiano.