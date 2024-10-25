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“IL FATTO QUOTIDIANO” – EDICOLA * 25/10 – PRIMA PAGINA: «”IL QUADRO FU RUBATO E POI TAROCCATO”, SGARBI RISCHIA / IL FALSARIO CONFESSA I PM, “RICICLAGGIO E CONTRAFFAZIONE”»
“IL FATTO QUOTIDIANO” – EDICOLA * 25/10 – PRIMA PAGINA: «”IL QUADRO FU RUBATO E POI TAROCCATO”, SGARBI RISCHIA / IL FALSARIO CONFESSA I PM, “RICICLAGGIO E CONTRAFFAZIONE”»
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00.02 - venerdì 25 ottobre 2024
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DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA
È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.
https://youtu.be/AHDDTSRP5Gk
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