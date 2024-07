HUFFPOST * DE BERTOLDI (FDI) * ESTREMISMO GIOVANILE: «DOBBIAMO DIRE CHIARAMENTE CHE NON VOGLIAMO I VOTI DI NEOFASCISTI E NOSTALGICI»

15.24 - martedì 23 luglio 2024

Andrea de Bertoldi (FdI): “Dobbiamo dire chiaramente che non vogliamo i voti di neofascisti e nostalgici”.

di Alfonso Raimo

Il deputato meloniano, tra i fondatori di An, intervistato da HuffPost, non ha dubbi: “Bisogna evitare frequentazioni e ammiccamenti, che purtroppo spesso permangono da parte di alcuni esponenti politici, anche istituzionali. C’è chi va senza vergogna nelle sedi di CasaPound o di Forza Nuova”. C’è chi dice no. Andrea de Bertoldi – 58 anni, commercialista, dirigente di lungo corso della destra liberale in Trentino, tra i fondatori di An, prima senatore e oggi deputato di FdI – invita il suo partito ad essere più netto nelle prese di posizione verso il mondo dell’estremismo giovanile. “Diciamo a chiare lettere che quei voti non li vogliamo”, spiega all’Huffpost, che lo interpella alla Camera.