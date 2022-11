“GUIDA MICHELIN 2023“ * PREMI: « IN ITALIA ASSEGNÀTE 385 STELLE, IN TN-AA 25 RISTORANTI HANNO RICEVUTO UNA STELLA (TRA CUI “LOCANDA MARGON” E “SENSO – ALFIO GHEZZI” MART) »

08.47 - mercoledì 09 novembre 2022

Con un numero eccezionale di 385 stelle la Guida Michelin 2023 mostra un nuovo record di qualità per la gastronomia in Italia, uno dei campi in cui il Bel Paese eccelle senza indugi. Quest’anno più che mai, ancora tanti giovani chef premiati con le stelle, 20 sotto i 35 anni, e in totale un numero eccezionale di nuove stelle, 40, anche in piccole località di provincia.

Se la stella è inoltre assegnata, annualmente, ai ristoranti migliori della penisola, ecco che in alcuni casi il cambio dello chef conferma la qualità di imprenditori e nuovi talenti in cucina. E’ il caso del San Giorgio e del Nove in Liguria, dei ristoranti veneziani Oro Restaurant, Local, e Wistèria, il Castello di Fighine in Toscana (sempre sotto l’ala di Heinz Beck), Il Refettorio e Il Faro di Capo d’Orso Andrea Aprea in Campania, Gusto by Claudio Sadler in Sardegna, infine, a Torino, Carignano e Spazio 7.

In tutti questi casi i nuovi arrivati hanno mostrato esperienza, tecnica e conoscenza delle materie prime allo stesso livello dei predecessori. Bravi!

12 ristoranti 3 stelle

Alba – Piazza Duomo

Alta Badia / San Cassiano – St. Hubertus

Brusaporto – Da Vittorio

Canneto sull’Oglio / Runate – Dal Pescatore

Castel di Sangro – Reale

Firenze – Enoteca Pinchiorri

Milano / Navigli – Enrico Bartolini al Mudec

Orta San Giulio – Villa Crespi N

Modena – Osteria Francescana

Roma / San Pietro-Città del Vaticano – La Pergola

Rubano – Le Calandre

Senigallia – Uliassi

38 ristoranti 2 stelle

Anacapri – L’Olivo

Brusciano – Taverna Estia

Campagna Lupia – Antica Osteria Cera

Cervere – Antica Corona Reale

Colle di Val d’Elsa – Arnolfo

Concesio – Miramonti l’Altro

Cornaredo – D’O

Firenze – Santa Elisabetta

Gargnano – Villa Feltrinelli

Imola – San Domenico

Ischia – daní maison

Licata – La Madia

Longiano – Magnolia

Lonigo – La Peca

Massa Marittima – Bracali

Milano – Il Luogo di Aimo e Nadia

Milano – Seta by Antonio Guida

Montemerano – Caino

Mules – Gourmetstube Einhorn

Nerano – Quattro Passi

Paestum – Tre Olivi

Penango – Locanda Sant’Uffizio Enrico Bartolini N

Ragusa – Duomo

Roma – Acquolina N

Roma – Enoteca La Torre N

Roma – Il Pagliaccio

Sarentino – Terra

Senigallia – Madonnina del Pescatore

Taormina – St. George by Heinz Beck N

Telese – Krèsios

Tirolo – Castel finedining

Trieste – Harry’s Piccolo

Udine – Agli Amici

Venezia – Glam Enrico Bartolini

Verbania – Piccolo Lago

Verona – Casa Perbellini

Viareggio – Il Piccolo Principe

Vico Equense – Torre del Saracino

335 ristoranti 1 stella

Trentino-Alto Adige

Appiano sulla Strada del Vino – Osteria Acquarol

Appiano sulla Strada del Vino – Zur Rose

Arco – Peter Brunel Ristorante Gourmet

Bolzano – In Viaggio – Claudio Melis

Bressanone – Apostelstube

Castelbello – Kuppelrain

Cavalese – El Molin

Corvara in Badia – La Stüa de Michil N

Dobbiaco – Tilia

Falzes – Schöneck

Lagundo – Luisl Stube N

Madonna di Campiglio – Il Gallo Cedrone

Madonna di Campiglio – Stube Hermitage

Merano – Prezioso

Merano – Sissi

Moena – Malga Panna

Nova Levante – Johannesstube

Ortisei – Anna Stuben

Rovereto – Senso Alfio Ghezzi Mart

Selva di Val Gardena – Alpenroyal Gourmet

Selva di Val Gardena – Suinsom N

Soprabolzano – 1908

Tesimo – Zum Löwen

Trento – Locanda Margon

Vigo di Fassa – ‘L Chimpl