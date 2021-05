GUGLIELMI (FASSA) * VIDEO SU SOCIAL TESTATE GIORNALISTICHE: « COMPROMETTE L’IMMAGINE DELLA VAL DI FASSA CHE DA ANNI STA LAVORANDO PER LA STAGIONE ESTIVA »

Nella mattinata di oggi diverse pagine social facenti riferimento a testate giornalistiche della nostra provincia, hanno diffuso un video di una macchina con evidenti problemi tecnico-meccanici mentre risaliva la strada che dal paese di Vigo di Fassa porta al Passo Costalunga.

A completamento del video le suddette testate giornalistiche commentavano con parole poco lusinghiere e con riferimenti alla cultura green della Valle di Fassa (“Altro che mobilità green”[…] o “Non è propriamente uno spot alla mobilità sostenibile” […]).

In merito a tutto ciò mi preme ricordare che un video con determinate parole può davvero arrivare via internet a centinaia di migliaia di persone, compromettendo l’immagine di una valle che da anni sta lavorando nella direzione opposta, dando un’idea sbagliata di una località turistica che dopo il mancato inverno sta alacremente lavorando per la prossima stagione estiva.

Non voglio entrare in considerazioni puntuali su cosa ritengo sia “fare giornalismo”, mi permetto di fare presente un’ultima considerazione; nel citato video è chiaramente visibile come la macchina oggetto di tanta popolarità indichi con la freccia di segnalazione la svolta a sinistra, proprio nelle immediate vicinanze di un’officina (anch’essa individuabile nel video grazie alle proprie insegne).

Se non è dato sapere con certezza la reale destinazione dell’autoveicolo non si può dire lo stesso del modo superficiale con cui la notizia, qualora così si possa definire, è stata lanciata… degna, forse nemmeno, del giornale online satirico: lercio.it

Cons. Luca Guglielmi