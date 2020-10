GUGLIELMI (FASSA) * TURISMO TRENTINO: RISPOSTA ASSESSORE FAILONI, “ I DATI DI ARRIVI E PRESENZE DELLA STAGIONE ESTIVA SI ASSESTANO AD UN -30% RISPETTO AL 2019 “

“Lo scrivente Assessorato dispone unicamente delle prime anticipazioni elaborate dall’ISPAT ove, come rilevato anche dal Consigliere, emerge che il movimento turistico in Provincia di Trento pare aver retto, perfino in maniera superiore alle previsioni, l’impatto della pandemia da COVID-19 diffusasi quest’anno. I dati di arrivi e presenze della stagione estiva si assestano circa ad un -30% rispetto ai dati della stagione estiva 2019; tale dato è confrontabile con le previsioni iniziali che prefiguravano una perdita di turisti vicina al 73%”.

Interrogazione a risposta immediata discussa oggi in aula dal consiglio provinciale. Sotto, breve estratto della risposta dell’Assessore competente Roberto Failoni.