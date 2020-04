GUGLIELMI (FASSA) * SERVIZIO PUBBLICO RAI: « OGGI AL TG1 DELLE 13.30 LA DIRETTA DA CANAZEI È STATA PIÙ CHE INFORMAZIONE UNA BASTONATA AD UN TERRITORIO CHE VIVE DI TURISMO »

Premesso che in data odierna, 25 aprile 2020, durante la trasmissione del telegiornale del canale RAI1 delle ore 13.30 è andato in onda un servizio sulla situazione della pandemia Covid19 con tanto di diretta da piazza Marconi, Comune di Canazei/Comun de Cianacei. Più che informazione (peraltro pubblica?!?!?) è stata una bastonata ad un territorio, a un paese e a una Valle che vive di turismo e sta guardando con motivazione alla prossima stagione estiva ed in generale al futuro.

Considerato che all’interno del servizio vengono fornite dalla giornalista informazioni sulla situazione predetta, generiche e riferibili a tutto l’ambito provinciale se non addirittura regionale, trasmettendo però quasi esclusivamente le immagini del Comune di Canazei/Comun de Cianacei.

Preso atto che tale montaggio riporti senza ombra di dubbio l’attenzione del telespettatore esclusivamente sul Comune detto sopra, con un danno d’immagine anche futura, anche turistica non di poco conto.

Tenuto conto che la situazione nel Comune di Canazei/Comun de Cianacei, dopo gli elevati numeri di contagi di ormai 50 giorni fa è non soltanto stazionaria ma vicina alla conosciuta normalità, e che la percentuale contagi/popolazione come in altre realtà che da sempre vivono di turismo è da calare proprio nel contesto socio/economico senza peraltro demonizzarlo.

Ribadendo che rispetto ad altre realtà provinciali, l’Apsp/Cèsa de paussa di San Giovanni di Fassa/Sèn Jan de Fascia non conta, orgogliosamente e fortunatamente, alcun degente contagiato dal virus.

Sottolineato che le dichiarazioni della giornalista sono del tutto fuori luogo quando questa dichiara che ad oggi, 25 aprile, l’emergenza Covid lascia le strade e il paese completamente deserto rispetto agli altri anni. Quando è storicamente risaputo che in questo periodo, nelle località di cui sopra, la situazione sia normalmente, dal punto di vista turistico, desolata. In gergo: fuori-stagione.

Ravvisata la necessità di ristabilire, anche turisticamente, la posizione del Comune di Canazei/Comun de Cianacei e della Val di Fassa intera, colpita soprattutto da fake-news e messaggi mediatici fuori luogo.

SI INTERROGA L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE: