GUGLIELMI (FASSA) * SERVIZIO GESTIONE STRADE PAT: « APPROVATA PROPOSTA ODG, MIRA ALLA REALIZZAZIONE IN VAL DI FASSA DI UN ADEGUATO NUMERO DI CENTRI DI RIMESSAGGIO PER L’INTERA FLOTTA DI AUTOMEZZI »

Approvata ieri in Consiglio Provinciale, all’unanimità, la mia proposta di ordine del giorno che mira alla progettazione e alla realizzazione in Val di Fassa di un adeguato numero di centri di rimessaggio per l’intera flotta di automezzi del Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento, anche al fine di migliorare la qualità del lavoro del personale del Servizio Gestione Strade.

Questa esigenza nasce dal fatto che, ad oggi, in valle vi sono vari spazi per il rimessaggio degli automezzi del Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento che, però, risultano essere insufficienti per garantire adeguato e sicuro riparo ai citati automezzi e funzionale attività di manodopera da parte del Servizio Gestione Strade.

Un servizio così importante per il nostro territorio e per la nostra Comunità deve ricevere le giuste attenzioni da parte degli amministratori, un’attenzione e una sensibilità ampiamente dimostrata con questo impegno assunto dalla Giunta Provinciale che ringrazio per aver voluto ascoltare, tramite il sottoscritto, le necessità a volte più nascoste del nostro territorio.

*

Luca Guglielmi

Consigliere Provinciale