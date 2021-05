GUGLIELMI (FASSA) * SCORTA A PRESIDENTE PROVINCIA TRENTO: « A MAURIZIO FUGATTI LA MIA PERSONALE SOLIDARIETÀ E LA VICINANZA DEL MOVIMENTO CHE RAPPRESENTO IN CONSIGLIO »

Venuto a conoscenza della comunicazione del Commissario del Governo di data odierna con la quale si comunica l’assegnazione della scorta al Presidente della Provincia Maurizio Fugatti, in relazione all’escalation di minacce e insulti da parte di frange animaliste, voglio pubblicamente esprimere la mia personale solidarietà e la vicinanza del movimento che rappresento in Consiglio Provinciale di Trento.

Con l’auspicio che in futuro le diverse posizioni politiche e di pensiero non sfocino in attacchi personali e che, quindi, rimangano ancorate nei principi di libertà di pensiero e democrazia ancorati alla nostra Costituzione.

*

Consigliere Provinciale

Luca Guglielmi