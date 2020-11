https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/11/Fassa.png 326 326 admin https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/09/AGO.png admin 2020-11-24 16:01:42 2020-11-24 16:01:46 GUGLIELMI (FASSA) - QUESITO IN AULA * STAGIONE TURISTICA INVERNALE: « IN CONSIGLIO PROVINCIALE HO PRECISATO COME SIA IMPORTANTE POTERE RIPARTIRE GIÀ CON LE FESTIVITÀ NATALIZIE »