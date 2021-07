GUGLIELMI (FASSA) * ISTRUZIONE: “ APPROVATO ORDINE DEL GIORNO PER LA CONTRIBUZIONE PAT AL COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA SAN GIOVANNI / SÈN JAN DE FASCIA “

Approvato stamattina in Consiglio provinciale un ordine del giorno del consigliere ladino Luca Guglielmi che prevede la proposta di contribuzione provinciale al completamento della struttura della scuola materna di San Giovanni / Sèn Jan de Fascia.

Si tratta di un completamento dell’ edificio scolastico per quanto concerne alla parte esterna, fondamentale per la didattica. Si esprime profonda soddisfazione per la sempre attenta sensibilità della Giunta e del Consiglio nei confronti della Val di Fassa.

*

Luca Guglielmi

Vicepresidente Regione Trentino Alto Adige



Si allega l’ODG

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Gruppo Consiliare Provinciale Fassa

Alla cortese attenzione del signor Walter Kaswalder

Presidente del Consiglio provinciale

​

Trento, 27 luglio 2021

PROPOSTA ODG N. 69

Disegno di legge n. 110/XVI, “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 – 2023″

Riqualificazione spazi esterni scuola materna San Giovanni di Fassa/ Sèn Jan de Fascia

Grazie all’importante contributo economico pubblico degli scorsi anni si sta arrivando alla conclusione dei lavori del nuovo edificio della scuola materna sita in San Giovanni di Fassa/Sèn Jan de Fascia ; l’ultimo nella lista degli importanti interventi pubblici di risanamento e rinnovamento delle strutture dedicate all’istruzione della scuola dell’obbligo in Val di Fassa. Proprio per questo risulta di fondamentale importanza dare completezza alla struttura predetta investendo anche nella riqualificazione degli spazi esterni, vitale per la didattica scolastica. Tale riqualificazione non è prevista nel cospicuo contributo pubblico prima citato.

Tutto ciò permesso

Il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento impegna la Giunta provinciale

1. A verificare la fattibilità dell’intrervento di completamento degli spazi esterni della nuova scuola materna di San Giovanni di Fassa/Sèn Jan de Fascia reperendo le risorse nelle trame del bilancio provinciale, al fine di garantire un servizio di istruzione pubblica d’eccellenza .

​Cons. Luca Guglielmi