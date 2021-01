GUGLIELMI (FASSA) * EUREGIO: « AI SINDACI DEI COMUNI DI SORAGA E CANAZEI E STATO CONSEGNÀTO IL CALENDARIO 2021, UN IMPORTANTE SEGNALE DI UNITÀ »

Ieri, assieme al rappresentante dell’ufficio di presidenza del Consiglio Provinciale all’interno del gruppo di lavoro Euregio, composto da membri del Consiglio Provinciale e da rappresentanti della Provincia stessa, Giuseppe Corona, abbiamo incontrato i Sindaci dei Comuni di Soraga e Canazei per consegnare loro il calendario 2021 targato Euregio.

Un segnale di unità è oggi ancora più importante in questo difficile periodo storico che richiede collaborazione e cooperazione fra le aree alpine.

Soddisfazione ci è stata espressa dagli amministratori locali per questa iniziativa volta al far conoscere sempre di più, anche nelle piccole amministrazioni, le potenzialità dell’Euregio e gli strumenti a disposizione degli stessi, anche in vista della prossima Presidenza dell’Euregio stesso, la quale sarà affidata al Presidente della Provincia, Maurizio Fugatti.

Luca Guglielmi

Consigliere Provinciale Ladino