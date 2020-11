GUGLIELMI (FASSA) E OSSANNA (PATT) * ROMA – CLAUSOLA DI SUPREMAZIA: « REGIONE TN E PAT TRASMETTANO AI PARLAMENTARI TRENTINI UNA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA »

La notizia dell’avvio dell’iter per la discussione di disegni di legge, presentati dal Partito Democratico, sia alla Camera che al Senato, volti ad introdurre nel Titolo V della Costituzione la cosiddetta “Clausola di Supremazia”, quindi specifiche prerogative riconosciute allo Stato centrale di Roma nei confronti delle Regioni al fine di affermare, in caso di contrasti (la storia insegna), il prevalere della posizione del primo nei confronti delle seconde; i firmatari delle due proposte di mozione, una a livello provinciale e una a livello regionale, vogliono esprimere, da rappresentanti delle istituzioni e da autonomisti convinti (slegati da logiche politiche nazionali) la loro preoccupazione.

Nei due documenti presentati, a livello provinciale e regionale, il sottoscritto Luca Guglielmi ed il consigliere del P.A.T.T. Lorenzo Ossanna (a livello regionale con la firma anche del consigliere Walter Kaswalder) vogliono impegnare i rispettivi organi esecutivi a intervenire in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonché in ogni altra sede istituzionale, per esprimere la netta contrarietà ad una riforma della Costituzione volta ad introdurre meccanismi di centralizzazione della potestà legislativa che si ripercuotano sull’assetto istituzionale statutariamente previsto.

Si vogliono impegnare, rispettivamente, il Presidente Fugatti per la Provincia di Trento e il Presidente Kompatscher per la Regione Autonoma Trentino Alto Adige Sudtirol, inoltre, ad elaborare e trasmettere alla delegazione parlamentare trentina una clausola di salvaguardia che preveda che la norma non si applichi per le regioni a statuto speciale (o almeno per la Regione Trentino Alto Adige e per le Province autonome) per le quali continuano a trovare applicazione i soli limiti derivanti dallo Statuto e dalle norme di attuazione.

Questo è quanto dichiarato dai firmatari delle due mozioni – che aggiungono – “in momenti di difficoltà sanitaria ed economica, proporre determinati “sgambetti” istituzionali, allontana le fiere genti autonomiste da un concetto di Stato e, all’uopo, fomenta immotivati rancori nel resto degli italiani nei confronti di un’Autonomia trentina e sudtirolese che è responsabilità e non privilegio.”