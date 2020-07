GUGLIELMI (FASSA) * ASSESTAMENTO DI BILANCIO PAT: « APPROVATI 2 ODG, MAGGIORE RAPIDITà NEI PAGAMENTI DELLA CASSA INTEGRAZIONE / PREVISIONE URBANISTICA AL PUP IMPIANTO A FUNE SORAGA »

Nella giornata di ieri durante i lavori d’aula sul DDL. 60/XVI (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022) sono stati approvati due ordini del giorno presentati dal sottoscritto.

Nel primo si impegna la Giunta Provinciale ad attivarsi presso le competenti Autorità statali per stimolare una maggior rapidità nei pagamenti della cassa integrazione in modo da immettere liquidità sia nel mondo delle imprese che in quello delle famiglie.

Nel secondo invece ho chiesto che venga predisposta la previsione urbanistica al PUP dell’impianto a fune Soraga – Passo Costalunga al fine di garantire una maggiore attrattività turistica dell’abitato fassano ma soprattutto uno strumento di mobilità alternativa volto a sgravare il Passo Costalunga dall’eccessivo carico automobilistico e di traffico.

Nello stesso inoltre ho chiesto la 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 della Provincia Autonoma di Trento a intervenire in maniera ordinaria per la realizzazione di un impianto importante non solo dal punto di vista turistico, ma anche in tema di mobilità alternativa.

Luca Guglielmi

Consigliere provinciale ladino

Gruppo Consiliare FASSA