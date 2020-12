GUARDIA FINANZA – PARMA * ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI – SVOLTARE ONLUS: « SEQUESTRO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI PER 1,4 MILIONI, ARRESTATO UN RESPONSABILE »

L’associazione, nel corso degli anni, ha compiuto significativi investimenti, di carattere speculativo, sul mercato dei titoli mobiliari ed ha acquistato immobili di rilevante valore. Svoltare, che ha potuto contare su un numero di dipendenti addirittura superiore a quello dei volontari, ha anche garantito la corresponsione di cospicui benefit aziendali ad alcuni “soci volontari”, tali da conferire loro, di fatto lo status di quadri aziendali.

L’amministrazione della struttura era condotta dal solo S.S. che si comportava come un amministratore delegato monocratico confondendo, peraltro, i conti correnti dell’associazione con quelli personali.

Pertanto l’ente operava come una vera e propria impresa commerciale distribuendo parte dei proventi dell’attività ai propri associati. Tale modalità di gestione, in violazione delle regole che disciplinano il terzo settore, ha generato il disconoscimento della qualifica di ente non commerciale ed i relativi benefici fiscali previsti per gli enti no profit, con la conseguente riqualificazione dello stesso ad ente commerciale (ai sensi art. 73 e ss. DPR 917/86). Le attività di verifica hanno pertanto consentito di constatare un’evasione fiscale, ai fini IRES ed IRAP, per oltre 1.150.000 euro.

Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, fino alla concorrenza dell’importo di circa 1.400.000 euro, riguarda il blocco della liquidità presente sui rapporti finanziari dell’associazione (ora Cooperativa sociale Svoltare) ed inoltre n. otto immobili e n. nove autoveicoli.

L’attività portata a termine testimonia ancora una volta la costante attenzione che l’Autorità Giudiziaria e la Guardia di Finanza pongono nel contrasto ai fenomeni di truffa e frode in danno dell’Erario, attenzione che si risolve contestualmente nella tutela di tutti quegli operatori che invece, operando con correttezza e rispetto delle regole, contribuiscono al lineare svolgimento di un servizio (quale quello dell’accoglienza dei cittadini stranieri) che, per un verso, si presenta essenziale per le dinamiche sociali odierne ma che, per altro verso, è fortemente esposto al rischio di speculazioni e di collusioni, sempre immanenti allorquando vi è impiego di risorse pubbliche.