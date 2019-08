GUARDIA DI FINANZA – taranto * TRUFFA AI DANNI DELL’INPS: « DENUNCIATO UN “FALSO CIECO”, SEQUESTRATI BENI PER 154 MILA EURO »

Militari della Compagnia di Manduria hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca “diretta o per equivalente”, di beni e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di 154 mila euro nei confronti di un settantanovenne di Maruggio (TA).

Detta misura cautelare patrimoniale, disposta del G.I.P. del Tribunale di Taranto – Dott. Pompeo Carriere -, è l’epilogo di una indagine condotta nel febbraio c.a. dal predetto Reparto delle Fiamme Gialle, la quale ha consentito di accertare che la citata persona ha percepito dall’INPS, sin dall’anno 2002, un’indennità di accompagnamento riservata alla categoria degli invalidi civili, per “cecità assoluta”.

A tal riguardo, i Finanzieri, nel corso dell’attività investigativa, eseguita anche con pedinamenti e filmati, hanno appurato invece che in realtà il cittadino maruggese era in grado di svolgere tutte le proprie mansioni quotidiane in modo autonomo, denunziandolo conseguentemente all’A.G. per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640/bis del C.P.). Egli infatti, circolava autonomamente a piedi per le strade del paese, attraversava la strada dirigendosi verso le strisce pedonali (peraltro sbiadite), faceva la spesa (scegliendo con cura la merce da acquistare e contando il denaro ricevuto come resto) e si soffermava a leggere i cartelli pubblicitari.

L’ammontare dei beni sottoposti a sequestro è pari al totale complessivo delle indennità indebitamente percepite.