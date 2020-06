https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2019/12/GUARDIA-DI-FINANZA-1.png 399 641 admin https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png admin 2020-06-01 07:39:52 2020-06-01 07:40:37 GUARDIA DI FINANZA - PISA * OPERAZIONE " PETROLORO ": « IN CORSO DI ESECUZIONE 20 arresti per FRODE E CONTRABBANDO DI CARBURANTI, AUTORICICLAGGIO E RICETTAZIONE, SEQUESTRI PER 10 MILIONI »