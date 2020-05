GUARDIA DI FINANZA – ANCONA * OPERAZIONE ” GLOBAL PAY “: « MAXI FRODE NELLA CANTIERISTICA NAVALE, DENUNCIATE 19 PERSONE PER REATI FISCALI E CAPORALATO » (VIDEO)

I FINANZIERI DEL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO FINANZIARIA DI ANCONA, CON IL COORDINAMENTO DELLA LOCALE PROCURA DELLA REPUBBLICA, HANNO PORTATO A TERMINE NELLE SCORSE SETTIMANE UN’ARTICOLATA INDAGINE NEL SETTORE DEI SUBAPPALTI PER LA CANTIERISTICA NAVALE, CHE HA VISTO IL COINVOLGIMENTO DI SEDICI SOCIETA’ CON SEDE NELLE MARCHE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, FRIULI VENEZIA GIULIA E VENETO, CON ALLE DIPENDENZE 416 OPERAI DI CUI 146 IMPIEGATI NEL CAPOLUOGO DORICO.

TUTTE LE IMPRESE, GESTITE DA AMMINISTRATORI SIA ITALIANI CHE BENGALESI, LAVORAVANO ALL’INTERNO DELLO STABILIMENTO DELLA PIU’ IMPORTANTE SOCIETA’ DI COSTRUZIONI NAVALI DI ANCONA – RISULTATA ESSERE ESTRANEA AI FATTI.

LA COMPLESSA ATTIVITÀ INVESTIGATIVA, SVOLTA DALLE FIAMME GIALLE IN COLLABORAZIONE CON IL LOCALE ISPETTORATO DEL LAVORO, SI È PROTRATTA PER PIÙ DI UN ANNO E HA VISTO L’ESECUZIONE, TRA L’ALTRO, DI NUMEROSE PERQUISIZIONI, ACQUISIZIONI DOCUMENTALI, ACCERTAMENTI BANCARI, PATRIMONIALI E ATTIVITA’ TECNICHE.

IL DISEGNO CRIMINALE ERA QUELLO DI REALIZZARE PLURIMI ILLECITI CONTRIBUTIVI E FISCALI, A DANNO SIA DEI DIPENDENTI DELLE SEDICI SOCIETA’ COINVOLTE CHE DELLO STATO, PER ABBATTERE ARTIFICIOSAMENTE IL REALE COSTO DEL LAVORO, IN MODO DA POTER OFFRIRE PREZZI RIBASSATI E FUORI MERCATO ALL’IMPORTANTE SOCIETA’ DI COSTRUZIONI NAVALI, AL FINE DI OTTENERE L’AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI, CREANDO COSI’ ANCHE UN INGENTE DANNO ALLE IMPRESE CHE AGIVANO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI MERCATO, LE QUALI SI TROVAVANO COSI’ AD ESSERE ESTROMESSE DAGLI AFFIDAMENTI.

LE INDAGINI DEI FINANZIERI DIPENDENTI DAL COMANDO PROVINCIALE DI ANCONA, AVVIATE IN SEGUITO A SPECIFICA ATTIVITA’ D’INTELLIGENCE, HANNO CONSENTITO DI RILEVARE:

 IN ALCUNI CASI, L’IMPOSIZIONE, DA PARTE DEL CAPORALE AI LAVORATORI DI “RESTITUIRE” IN CONTANTI PARTE DELLA RETRIBUZIONE COME FOSSE UN VERO E PROPRIO “PIZZO”. IN PARTICOLARE NELL’AMBITO DI UNA PERQUISIZIONE DOMICILIARE IN MARGHERA (VE), PRESSO L’ABITAZIONE DEL SUDDETTO CAPORALE BENGALESE, SONO STATI RINVENUTI E SEQUESTRATI OLTRE 40.000 EURO IN CONTANTI, ALCUNI CONTENUTI IN BUSTE RECANTI LA DICITURA “DA PARTE DEL LAVORATORE PER IL BOSS”.