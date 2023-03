GUARDIA COSTIERA * « SALVATI OLTRE 1.200 MIGRANTI, SONO ANCORA IN CORSO I SOCCORSI DELLE DUE IMBARCAZIONI INTERCETTATE IERI » (VIDEO)

13.05 - sabato 11 marzo 2023

La Guardia Costiera salva oltre 1200 migranti. Sono ancora in corso i soccorsi coordinati dal Centro Nazionale del Soccorso Marittimo della Guardia Costiera a favore delle due imbarcazioni intercettate ieri a oltre 100 miglia al traverso delle coste di Roccella Ionica, in acque SAR italiane.

Il salvataggio, reso complesso a causa dei barconi sovraccarichi di migranti e delle condizioni meteo marine sfavorevoli, si sta concludendo in queste ore; a coordinare le operazioni in mare è Nave Dattilo della Guardia Costiera che ha recuperato tutti e 500 i migranti presenti su una delle due imbarcazioni; a dare supporto alla Nave della Guardia Costiera anche un pattugliatore della Guardia di Finanza.

Le 379 persone a bordo del secondo barcone sono già state tratte in salvo da due motovedette SAR della Guardia Costiera e poi trasferite a bordo della Nave Sirio della Marina Militare che si sta dirigendo ad Augusta.

Il barcone intercettato ieri a circa 60 miglia al traverso di Crotone è stato invece soccorso, nella notte, da due Motovedette SAR della Guardia Costiera e da un mezzo della GdF; i 487 migranti sono stati tutti tratti in salvo e sbarcati nel porto di Crotone alle ore 3.00 circa.