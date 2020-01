GS CASTELLO * SKIRI TROPHY XCOUNTRY: « LA CUNEESE CARLOTTA GAUTERO E LO SPAGNOLO PEIO ANARBE SUPERSTAR TRA I “RAGAZZI” »

Nuovo successo per l’evento internazionale giovanile del GS Castello. La cuneese Carlotta Gautero e lo spagnolo Peio Anarbe superstar tra i “ragazzi”. La slovena Lucija Medja ed il piemontese Davide Ghio alla grande tra gli allievi. Grande sport con l’insostituibile supporto di istituzioni e Kinder Joy of Moving.

Spagna, Slovenia e due volte Italia, oggi, sul gradino più alto del podio dello Skiri Trophy XCountry in Val di Fiemme, in una giornata dal cielo terso e adrenalina a fiumi sulle piste, ormai olimpiche, di Lago di Tesero: in gara le categorie ragazzi e allievi, gli atleti più grandicelli dello Skiri Trophy che hanno messo in mostra davvero ottime qualità.

Quando il sole iniziava a far capolino sullo stadio del fondo entravano in pista le “ragazze”, con le portacolori cuneesi dello SC Alpi Marittime a comandare le operazioni del gruppo di testa, e Carlotta Gautero abile a scattare al comando subito al via, mantenendo la leadership per tutta la corsa. Dietro l’ha “protetta” la compagna di colori Fabiola Miraglio perché Stella Giacomelli, vincitrice nel 2019 nella categoria cuccioli, tentava l’aggancio.

Gara fotocopia al maschile con lo spagnolo Peio Anarbe, già un oro in tasca nel 2018 (cuccioli), a sgusciare via veloce dal plotone di partenza e ben determinato a mantenere il comando, una supremazia che il livignasco Niccolò Bianchi e il fiemmese Luca Ferrari non sono stati capaci di intaccare. Quando la coordinatrice della manifestazione Nicoletta Nones aveva già messo la corona d’alloro al collo ad Anarbe, Bianchi ha cercato l’allungo per aggiudicarsi il secondo posto ai danni di Ferrari.

Terzo start per le allieve, con gruppo compatto anche al primo passaggio dentro lo stadio, poi al secondo transito Giulia Piacenza ha cercato di sfilacciare il gruppetto di testa tallonata dalla slovena Lucija Medja e dalla veneta Roberta Cenci. Sulla lunga salita della “Valena”, la stessa del Tour de Ski, la slovena ha cercato l’allungo ed è passata al comando mentre da dietro, sorniona, Manuela Salvadori la copiava nell’azione portandosi al secondo posto e rimanendovi fino al traguardo. La slovena Medja sul gradino più alto del podio dunque, quasi ad imitare la connazionale Anamarija Lampic vincitrice nell’allora Trofeo Topolino del 2009, 2010 e 2011 e vincitrice a Lago di Tesero lo scorso gennaio nel Tour de Ski. In seconda e terza piazza Salvadori e Cenci.

Ultima competizione di giornata e di questa 37.a edizione riservata agli allievi maschi, con lo SC Alpi Marittime a farla da padrone. Ha vinto col piglio del campione Davide Ghio, nonostante una caduta al primo giro. Ha recuperato anche grazie al compagno di squadra Gabriele Rigaudo ed insieme si sono messi alla testa della gara. Ad inserirsi tra i due ci ha tentato, ma invano, il livignasco Aksel Artusi che al primo passaggio dentro lo stadio era davanti a tutti. Poi l’azione dei due cuneesi lo ha sorpreso ed è stato Ghio, alla fine, a centrare l’obbiettivo con Rigaudo a 3” ed Artusi a 24”9. Per Ghio era l’ottava partecipazione allo Skiri Trophy. Tra le squadre lo S.C. Alpi Marittime ha bissato il successo dell’anno scorso, seguita dall’ASD Sporting Club Livigno e dalla S.C. Alta Valtellina.

Erano 1300 i partecipanti nelle due giornate, ovvia la soddisfazione di Nicoletta Nones: “Il bilancio delle due giornate di gara è positivo: mi sembrano tutti soddisfatti e contenti. La partecipazione è soddisfacente: abbiamo mantenuto i numeri dell’anno scorso, e già questo è un buon traguardo. Non conosco altre gare come questa, a livello europeo e internazionale: Skiri Trophy è un piccolo campionato del mondo. Da quattro anni abbiamo il supporto di Kinder Joy of Moving: collaboriamo e condividiamo gli stessi valori, meglio di così non potrebbe essere. Skiri è un simbolo qui in Val di Fiemme: da quando la manifestazione non è più Trofeo Topolino ma Skiri Trophy la comunità è ancora più coinvolta. I volontari e le associazioni che ci aiutano sono parecchi e non sono solo di Castello, ma anche di altri paesi.”

*

Ragazzi femminile

1. Gautero Carlotta S.C. Alpi Marittime 10.23,0; 2. Miraglio Fabiola S.C. Alpi Marittime 10.36,8; 3. Giacomelli Stella S.C. Alta Valtellina 10.38,0; 4. Mariotti Nayeli S.C. Gran Paradiso 10.41,8; 5. Giraudo Aurora S.C. Valle Stura 10.43,1; 6. Morandini Anastasia A.S. Cauriol 10.43,3; 7. Cena Vittoria G.S. Godioz 10.49,2; 8. Giordano Matilde S.C. Alpi Marittime 10.54,9; 9. Erbisti Giulia S.C. Bosco 10.55,7; 10. Venturini Heidi A.S.D. Polisportiva Valmalenco 10.58,2

Ragazzi maschile

1. Anarbe Peio Fed. Spagnola Fedi 13.35,0; 2. Bianchi Niccolò Asd Sporting Club Livigno 13.40,0; 3. Ferrari Luca U.S. Dolomitica 13.44,8; 4. Pozzi Federico S.C. Alta Valtellina 14.06,4; 5. Cunico Leonardo Sci Club 2a Asiago Altopiano 14.18,0; 6. Negrini Simone Asd Sporting Club Livigno 14.19,7; 7. Forneris Edoardo S.C. Valle Stura 14.31,9; 8. Moreno Ramos Pablo Fed. Spagnola Fedi 14.33,0; 9. Zanoli Pietro S.C. Alta Valtellina 14.38,8; 10. Pinzani Marco Sci Cai Monte Lussari 14.39,5

Allievi femminile

1. Medja Lucija Tsk Bled 14.36,9; 2. Salvadori Manuela Polisportiva Le Prese 14.39,9; 3. Cenci Roberta U.S. Enego Lisser 14.43,3; 4. Morassi Aurora Polisportiva Timau Cleulis 14.44,3; 5. Dal Ben Giorgia S.C. Bosco 14.45,9; 6. Piacenza Giulia S.C. Alpi Marittime 14.50,4; 7. Plosch Astrid S.C. Weissenfels 14.53,2; 7. Togni Alessia S.C. Sesvenna Volksbank 14.53,2; 9. Gismondi Maria Winter Sport Subiaco 14.56,4; 10. Janezic Tia Tsk Jub Dol 15.01,9

Allievi maschile

1. Ghio Davide S.C. Alpi Marittime 17.10,2; 2. Rigaudo Gabriele S.C. Alpi Marittime 17.13,8; 3. Artusi Aksel Asd Sporting Club Livigno 17.35,1; 4. Bergamini Federico S.C. Primaluna Giovani Xxiii 17.39,3; 5. Carollo Michele S.C. Alpi Marittime 17.53,1; 6. Tognetti Angelo Winter Sport Subiaco 17.53,7; 7. Majori Federico Asd Sporting Club Livigno 18.01,6; 8. Flora Federico Polisportiva Timau Cleulis 18.02,0; 8. Galli Teo Asd Sporting Club Livigno 18.02,0; 10. Petrovic Bor Nd Ratece-Planica 18.02,7

Società

1. S.C. Alpi Marittima (ITA) 145; 2. ASD Sporting Club Livigno (ITA) 132; 3. S.C. Alta Valtellina (ITA) 129; 4. SKI Association PGZ (CRO) 126; 5. S.X. Primaluna Giovanni XXIII (ITA) 58