GRUPPO TRENTINO DI VOLONTARIATO * “ SOSTENIAMOCI “: « LABORATORI – PRESENTAZIONI – GIOCHI E STAND, AL GIARDINO DEL MUSE MERCOLEDÌ 30 GIUGNO (DALLE 18 ALLE 21.00) »

SOSTENIAMOCI al Giardino del MUSE Laboratori, presentazioni, giochi e stand: arriva l’evento conclusivo del progetto “Sosteniamoci, spunti di sviluppo sostenibile e di cooperazione internazionale” che si terrà mercoledì 30 giugno dalle 18 alle 21 presso il Giardino del MUSE.

Il progetto Sosteniamoci, organizzato da Gruppo Trentino di Volontariato (GTV), Associazione Centro Aiuti Volontari (ACAV) e dal Piano Giovani di Zona Trento Arcimaga 2021, mira a combinare azioni di sostenibilità locale con il quadro più ampio della cooperazione allo sviluppo e dell’Agenda 2030. Si è da poco conclusa la prima fase dell’iniziativa che è consistita nella partecipazione di un gruppo di 14 ragazzi ad un percorso di tre giornate ognuna dedicata a uno specifico aspetto della sostenibilità.

Arriva ora l’evento finale del progetto che si terrà mercoledì 30 giugno dalle 18 alle 21 a Trento presso il Giardino del MUSE in Corso del Lavoro e della Scienza 3. L’evento sarà un’occasione per coinvolgere tutta la cittadinanza dai più giovani agli adulti con giochi, laboratori e testimonianze riguardanti i temi della sostenibilità e della cooperazione internazionale.

L’evento si aprirà alle ore 18.00 con “Chiacchiere di Sostenibilità”, un dialogo sui temi dell’Agenda 2030 tenuto da Vivila in 3D, un gruppo di ragazzi in Servizio Civile presso diverse organizzazioni trentine che sta svolgendo una campagna di sensibilizzazione sui temi legati alla sostenibilità.

Dalle 18.45 sarà presente l’Associazione Centro Aiuti Volontari che parlerà del suo progetto “Wealth Creation Through Fructiculture in West Nile” realizzato in Uganda a sostegno dei piccoli produttori frutticoli finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento.

Seguirà a queste due presentazioni il gioco Khe Roba!, una versione del Monopoli a grandezza naturale ambientato in Vietnam sul tema del turismo sostenibile. La partita comincerà alle 19.30 e durerà 90 minuti, per partecipare, ottenere dei bellissimi gadget e vincere il premio in palio è necessaria l’iscrizione ed un piccolo contributo a supporto delle spese del progetto.

Durante tutta la serata sarà possibile partecipare ai laboratori “La maglietta si trasforma” sul riuso dei tessuti realizzata dall’Associazione El Costurero e “Impara a fare in casa il tuo sapone” a cura della Cooperativa Forchetta e Rastrello.

In aggiunta, saranno presenti il mercatino vietnamita del Gruppo Trentino di Volontariato dove sarà possibile trovare prodotti di artigianato provenienti dal Vietnam e un punto ristoro gestito dal MUSE.

Le iscrizioni per il gioco e i laboratori chiuderanno il 28 giugno, l’evento è aperto a tutti e gratuito; saranno apprezzate le offerte libere a sostegno delle spese del progetto.

Associazioni proponenti:

Le associazioni che affiancano l’organizzazione del progetto sono il Gruppo Trentino di volontariato (GTV) e l’Associazione Centro Aiuti Volontari (ACAV). Entrambe sono realtà attive da decenni nell’ambito della cooperazione internazionale, GTV opera nel Sud Est Asiatico e in particolare nelle regioni settentrionali del Vietnam mentre ACAV lavora in Centro Africa focalizzando i suoi interventi in Uganda.

*

Per maggiori informazioni sulle due associazioni:

https://www.gtvonline.org/it/

https://www.acav.eu/it/

Per informazioni sull’evento:

https://www.gtvonline.org/it/comunicazione/news/item/1016.html

Per iscrizioni al gioco e ai laboratori:

https://docs.google.com/forms/d/1aK824FnnKmWPY1sdziiQtGTlGFOQejjTiNR7okYBs1o/edit

Per informazioni sul progetto:

https://www.gtvonline.org/it/cittadini-del-mondo/item/995.html