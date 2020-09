GRUPPO SAVE – SAVE SPA – VENEZIA AIRPORT * NAZIONALE FEMMINILE : « LA FORMAZIONE DI CALCIO DECOLLA DAL MARCO POLO PER SARAJEVO, IN VISTA DELLA PARTITA DI MARTEDì 22/9 CON LA BOSNIA ERZEGOVINA »

La foto relativea alla partenza nel pomeriggio odierno della Nazionale Femminile di calcio dal Marco Polo – official hub delle Nazionali di calcio – per Sarajevo, in vista della partita di martedì 22 settembre con la Bosnia Erzegovina.

Nell’occasione, l’Amministratore Delegato del Gruppo Save, Monica Scarpa, ha dichiarato: “Siamo particolarmente felici di accogliere nel nostro aeroporto la Nazionale femminile di calcio, un esempio di come passione, preparazione e tenacia rappresentino qualità fondanti di ogni vero successo. In questo difficile periodo, in particolare, condividiamo con le nostre atlete l’efficacia del lavoro di squadra che, ad ogni livello e in ogni ambito, costituisce una solida base da cui prende slancio anche la ripartenza”.

Didascalia foto: nelle foto, seconda da sinistra, la CT Milena Bertolini con tre giocatrici della squadra.