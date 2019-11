GRUPPO LUNELLI – TRENTO * THE CHAMPAGNE & SPARKLING WINE WORLD CHAMPIONSHIPS: « WORLD CHAMPION PER ROSé E BLANC DE NOIRS E “LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD” ALL’ENOLOGO RUBEN LARENTIS »

I titoli di World Champion per le categorie Rosé e Blanc de Noirs e il “Lifetime Achievement Award” all’enologo delle Cantine Ferrari Ruben Larentis si aggiungono al riconoscimento di “Sparkling Wine Producer of the Year”.

È stato un momento di grande emozione e orgoglio la cerimonia di premiazione di “The Champagne & Sparkling Wine World Championships”, tenutasi a Londra, alla Merchant Taylors’ Hall, il 4 novembre.

Come preannunciato alcuni mesi fa, la più importante competizione internazionale dedicata al mondo delle bollicine ha celebrato Ferrari quale “Sparkling Wine Producer of the Year 2019” grazie all’incredibile numero di medaglie d’oro, ben 15, ottenute da altrettanti Trentodoc della Casa.

Nel corso della serata a questo importante riconoscimento si sono aggiunti altri successi: il Ferrari Perlé Rosé Riserva 2013 è stato nominato World Champion nella categoria Rosé e il Ferrari Perlé Nero Riserva 2010 nella categoria Blanc de Noirs, coronando il percorso di oltre quarant’anni di lavoro con il Pinot Nero di montagna.

Ruben Larentis, Enologo e Direttore Tecnico della Cantina, ha inoltre ricevuto il “Lifetime Achievement Award”, rendendo onore al mirabile lavoro in cantina che porta avanti da oltre trent’anni.