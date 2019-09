GRUPPO LUNELLI * #TOTHEMAXIMUM: « PRESENTATA A MILANO LA NUOVA IMMAGINE DEL FERRARI MAXIMUM BLANC DE BLANCS »

È stata svelata ieri sera a Milano, nel corso di una grande festa all’insegna di #ToTheMaximum, la nuova immagine del Ferrari Maximum Blanc de Blancs, che si caratterizza per una forte contemporaneità, pur essendo perfettamente coerente con la storia aziendale. Il nome “Maximum” viene infatti da lontano, essendo stata la prima etichetta realizzata a inizio del Novecento da Giulio Ferrari.

Il Ferrari Maximum Blanc de Blancs è un Trentodoc di grande personalità, che nasce da uve Chardonnay di montagna e affina 36 mesi sui lieviti per poi regalare, al naso e in bocca, una piacevole freschezza e un’accattivante fragranza. Rinnovandosi, quest’etichetta diventa un invito da parte della cantina del Gruppo Lunelli ad assaporare ogni sorso, a vivere ogni momento #ToTheMaximum in perfetto stile Ferrari, da sempre ambasciatore dell’Arte di Vivere Italiana.

Nella foto: Matteo, Alessandro, Marcello e Camilla Lunelli con Diletta Leotta e Giuseppe Sala