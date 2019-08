GRUPPO LUNELLI SPA – TRENTO* SPARKLING WINE PRODUCER OF THE YEAR « SPUMANTE FERRARI, TRAGUARDO MEMORABILE CON NUMERO MEDAGLIE D’ORO MAI RAGGIUNTO PRIMA IN QUESTA COMPETIZIONE »

Un traguardo memorabile, con un numero di medaglie d’oro mai raggiunto prima in questa competizione: Ferrari è anche quest’anno “Sparkling Wine Producer of the Year” al concorso internazionale The Champagne & Sparkling Wine World Championships, la più autorevole competizione mondiale dedicata alle bollicine.

Per la prima volta, l’Italia ha superato la Francia e la Trentodoc ha conquistato il maggior numero di medaglie d’oro in Italia. La Cantina del Gruppo Lunelli ne ha ricevute ben 15 per i suoi Trentodoc, tra cui il Ferrari Brut e il Ferrari Maximum, primeggiando sulla maison de Champagne Louis Roederer per la nomina al trofeo più prestigioso, il titolo di “Produttore dell’Anno”. Ad annunciarlo lo stesso ideatore Tom Stevenson, un’autorità internazionale nel settore, che ha definito come “unbelievable”, ovvero incredibile, il successo di Ferrari.

Questi risultati non fanno che confermare il valore dell’intera gamma dei Trentodoc Ferrari e la straordinaria vocazione delle montagne del Trentino per la produzione di bollicine di eccellenza.